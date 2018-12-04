Православные верующие празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня празднуют Введение во Храм Пресвятой Богородицы.

Этот великий христианский праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам православной церкви, который установился еще на заре христианства.

ФОТОФАКТ: Вечернее богослужение в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы в Гродно Вечернее праздничное богослужение в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы прошло в приходе храма Святителя Спиридона Тримифунтского в новом микрорайоне Ольшанка в Гродно.

Согласно церковному преданию родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении бесплодия, дали обет - если родится дитя, то они посвятят его служению Богу. Когда Пресвятой Деве исполнилось три года, родители решили выполнить свое обещание. Собрав родственников и знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды, с пением священных песен и зажженными свечами в руках привели ее в Иерусалимский храм для посвящения Богу. Там встретил Марию первосвященник со своей свитой, в числе которой был Захария, отец Иоанна Крестителя.

В храм вела лестница в пятнадцать высоких ступеней. Казалось, маленькая Мария не могла бы сама взойти по этой лестнице. Но как только ее поставили на первую ступень, Мария, укрепляемая силой Божьей, быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем, по внушению Духа Святого, первосвященник ввел Пресвятую Деву в самое священное место в храме, куда из всех людей мог входить только сам и лишь раз в году. Все присутствующие в храме дивились необыкновенному событию. Иоаким и Анна, вручив дитя воле Отца Небесного, возвратились домой.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Богородицы от младенчества до вознесения на небо. Сокровенна была и ее жизнь в Иерусалимском храме. Но в церковном предании сохранились сведения о том, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием и постоянно молилась. Мария оставалась на воспитании в храме вплоть до совершеннолетия, то есть до 15-летнего возраста.

Церковь учит, что праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы - предвестие благоволения Бога к человеческому роду, проповедь спасения, обетование пришествия Христа.

Поступок родителей Марии церковь ставит в пример всем верующим, указывая, что истинные христиане должны воспитывать в своих детях любовь к Всевышнему с самого раннего возраста, как только ребенок начинает понимать окружающий мир.-0-