Православный фестиваль "Радость" откроется 2 октября в Минске

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православный фестиваль "Радость" пройдет со 2 по 14 октября во Дворце культуры Минского тракторного завода. Традиционно он проводится перед праздниками Покрова Пресвятой Богородицы и Днем матери, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Свято-Елисаветинском монастыре.

"Радость" - это православный фестиваль, но здесь будет интересно не только тем, кто ходит в храм. Наоборот, это возможность пообщаться лично с людьми самых разных профессий и увлечений, которых объединяет вера. Здесь говорят о том, что волнует каждого. Темы встреч и бесед затрагивают вопросы, актуальные для родителей и детей, молодежи и старшего поколения, людей творческих профессий и рабочих специальностей. Среди гостей "Радости" будут священники, монахини, врачи, психологи, художники, педагоги", - рассказали в Свято-Елисаветинском монастыре.

В частности, в неформальной обстановке посетители фестиваля смогут послушать беседы и задать вопросы духовнику обители протоиерею Андрею Лемешонку, клирикам и сестрам монастыря, настоятелям других храмов Минска, известным людям. "Монахиня Мария (Литвинова) расскажет о том, как победить уныние и найти радость в жизни. Мать Мария - кандидат медицинских наук, поэтому на встречах с ней также будут затрагиваться темы лечения разных заболеваний. Священник Кирилл Шолков известен тем, что помогает людям с онкологией. На встречу с инокиней Ниной (Загорской) рекомендуем прийти пожилым людям. Поговорим о плюсах почтенного возраста. Тема правильного общения с подростками всегда актуальна, и о ней расскажет психолог Екатерина Шевелева, а отец Сергий Мовсесян - о воспитании детей и молодежи в условиях цифровой среды. О зависимостях и о том, как правильно помочь людям, которые страдают от этого, поговорим с координатором группы взаимопомощи Татьяной Сидоренко и магистром богословия Антоном Сидоренко. О вопросах духовной жизни можно будет поговорить со священниками. Специальными гостями фестиваля станут известный российский врач-психотерапевт Вячеслав Боровских, а также продюсер и певица Виктория Макарская", - отметили организаторы.

Творчески ярко и познавательно будет на детской площадке фестиваля. "Здесь можно будет танцевать и рисовать, сделать кормушки и букеты из листьев, посмотреть спектакли и самим смастерить куклы, заняться бисеро- и нитеплетением, сделать для мам открытки и милые подарки. Мамы и папы тоже смогут заниматься вместе с детьми творчеством и участвовать в душевных посиделках, где многодетные родители расскажут про собственный опыт воспитания детей", - добавили в монастыре.

На полях фестиваля "Радость" будет работать большая выставка-ярмарка, где свои изделия представят монастыри, храмы и ремесленники из восьми стран. Здесь можно увидеть и приобрести иконы из камня и редкие книги, подарки и сувениры, одежду и экологические продукты и многое другое. Все мероприятия бесплатные.

Традиционно на фестивале пройдет благотворительная акция. На этот раз посильную помощь можно оказать Пуховичскому психоневрологическому дому-интернату для престарелых и инвалидов.

Организацией фестиваля по благословению митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси выступает Свято-Елисаветинский монастырь.-0-