Праздничная АКЦИЯ продолжается! Квартиры в новостройке "Барбадос" – от 2180 рублей за метр

Застройщик Minsk World продолжает дарить подарки! Только до 14 марта клиенты-женщины при единовременной оплате получают скидку до 60 евро за квадратный метр!

В рейтинге развивающихся стран Барбадос занимает четвертое место по темпам роста. Государство считается перспективным: местные власти создают лучшие условия для комфортной жизни.

В этом смысле одноименный дом в квартале "Тропические острова" многофункционального комплекса Minsk World очень похож на остров в Карибском море. Только здесь можно найти еще и самые выгодные условия для покупки любой недвижимости!

Застройщик предлагает рассрочку на 100 месяцев, а первоначальный взнос – всего 10% от всей суммы! Дом планируется сдать в первом квартале 2023 года.

Многофункциональный комплекс Minsk World – это не только классное место для жизни, но и для ведения бизнеса. Например, на первом этаже дома "Барбадос" запроектированы торговые помещения с отдельными входами и возможностью в каждом оборудовать санузел и тамбур. Высота потолков – 3,6 метра, а в подвале будут находиться кладовки, к которым можно спуститься прямо на лифте.

Коммерческое помещение – это 100%-ная выгода, ведь если покупать недвижимость напрямую у застройщика, не придется оплачивать дополнительные посреднические наценки.

До работы здесь будет удобно добираться из любой точки города: в пешей доступности – остановки наземного транспорта и метро, рядом проходят главные городские магистрали. Еще удобнее, если купить и квартиру, и административно-торговое помещение в одном доме. Тогда будет достаточно спуститься на лифте.

Квартиры в доме "Барбадос" – со свободной планировкой и панорамными окнами. Можно выбрать любой понравившийся вариант и превратить его в райский уголок. Воплотить мечты в жизнь помогут дизайнеры застройщика на бесплатной первичной консультации.

Лобби дома "Барбадос"

Каждый дом в многофункциональном комплексе Minsk World создается с заботой о жильцах. И "Барбадос" - не исключение. Собственная инфраструктура комплекса - в пешей доступности, также Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall.

В квартале "Тропические острова" можно купить квартиры не только в "Барбадосе". Дома здесь находятся на стадии котлована, поэтому застройщик предлагает лучшие цены еще и на новостройки "Мальдивы", "Бали" и "Фиджи". Поторопитесь, квартиры разбирают быстрее, чем тюльпаны в магазинах!

Так выглядит квартал "Тропические острова"

Выбрать и забронировать любой вариант можно на сайте bir.by или по телефону 7675. Городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Также ждем вас в офисах продаж в Минске рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Наши региональные менеджеры есть в 19 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске, Молодечно.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – лучшая инвестиция в надежное будущее!

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