Праздничные мероприятия к 100-летию БГУ начнутся 30 октября

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старт 100-летию БГУ будет дан 30 октября. В этот день состоится торжественное заседание в очно-дистанционном формате совета БГУ с участием представителей республиканского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий к юбилейной дате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Ректор БГУ Андрей Король расскажет о главных юбилейных мероприятиях, запланированных на 2020-2021 годы. В праздничный список включено число событий, равное юбилейной дате. "Ключевые действия пройдут с участием приглашенных гостей, выпускников и зарубежных партнеров, состоится ряд ярких акций для студентов и молодежи, будет организован цикл мероприятий, отражающих роль БГУ в становлении белорусской государственности. Университет встретит свой юбилей рядом обновленных учебных корпусов, в числе которых знаковое здание №1, закрепленное за историческим факультетом. В первые годы существования здесь находилось правление БГУ, некоторое время жил и работал первый ректор, известный историк-славист Владимир Иванович Пичета", - рассказали в пресс-службе.

Обратный отсчет времени до даты 100-летия дадут через нажатие символической кнопки. Его запустят представители руководства, профессорского и студенческого сообщества БГУ, а также республиканского организационного комитета по подготовке и проведению юбилейных мероприятий. На официальном сайте БГУ разместят таймер с обратным отсчетом дней до 30 октября 2021 года, когда состоится торжественное собрание по случаю векового юбилея университета.

100-летие БГУ - значимое событие для Беларуси и национальной системы образования. БГУ - флагман высшего образования страны, ее научный и культурный центр. Университет достойно представляет страну в мировом образовательном и научном пространстве.

Современный БГУ представлен 18 факультетами, 4 образовательными институтами, 7 учреждениями образования, 6 научно-исследовательскими институтами, 42 научно-исследовательскими лабораториями, 8 инновационными производственными предприятиями, 177 кафедрами, 3 учебно-опытными станциями, 4 музеями. Фонд фундаментальной библиотеки БГУ насчитывает около 2 млн томов отечественной и зарубежной литературы. Коллектив БГУ составляют более 8 тыс. сотрудников. Образовательный процесс обеспечивает свыше 3,5 тыс. преподавателей, из которых 8 академиков, 11 членов-корреспондентов НАН Беларуси, более 210 докторов наук и профессоров, свыше 980 кандидатов наук.

Численность обучающихся составляет около 30 тыс. студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Среди них 3208 иностранных граждан из 61 страны.

За почти столетний период БГУ подготовил около 185 тыс. специалистов, 4,7 тыс. кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тыс. иностранных специалистов, магистрантов и аспирантов. В числе выпускников - известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.

БГУ входит в 1,5% лучших университетов мира, занимая высокие позиции среди 30 тыс. существующих учреждений высшего образования. Сегодня ведущий белорусский вуз представлен в рейтингах 12 агентств, включая "большую тройку" QS, THE.-0-