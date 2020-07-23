Праздничные мероприятия по случаю 90-летия сил специальных операций пройдут 1 августа

Вадим Денисенко во время брифинга
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничные мероприятия по случаю 90-летия со дня образования воздушно-десантных войск Вооруженных Сил СССР и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси пройдут 1 августа. Об этом сообщил командующий силами специальных операций ВС генерал-майор Вадим Денисенко сегодня на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА.
"1 августа на Немиге в 11.00 начнутся показательные мероприятия: вальс на воде, прыжки на воду, рукорашный бой, концерт. Будут альпинисты, покажем боевых пловцов", - сказал Вадим Денисенко.
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