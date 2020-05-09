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09 мая 2020, 21:37

Праздничный концерт "Во славу общей Победы!" проходит в Минске

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный концерт "Во славу общей Победы!" проходит в эти минуты на площади Победы в Минске, сообщает БЕЛТА.

Концерт - продолжение телепроекта "Площадь Победы", который ежегодно проходит вечером 9 мая. Одним из самых ярких событий во время подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы стала инициированная Беларусью международная акция "Во славу общей Победы!", которая объединила все районы Беларуси, города-герои России и Украины, зарубежные страны. Праздничный концерт является творческим воплощением благородных идей этой акции. В его основе - музыкальная перекличка, которая начнется с Брестской крепости, пройдет через все города-герои и завершится в Минске.

Перед зрителями выступят Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И.Цитовича, Государственный академический ансамбль танца Беларуси, "Песняры", "Купалинка", "Спадчына", "Лайтсаунд", военные творческие коллективы и исполнители, солисты Большого театра Беларуси, звезды белорусской эстрады и молодые таланты - лауреаты национальных и международных конкурсов.

Режиссерско-постановочная группа во главе с лауреатом специальной премии Президента Беларуси деятелем культуры и искусства Александром Вавиловым проделала огромную работу по поиску песен о городах-героях. Среди них есть те, которые станут открытием для молодых слушателей и подарят много теплых воспоминаний ветеранам, а также произведения современных авторов, отражающие их память о подвиге дедов и прадедов. Финальным аккордом станет песня "День Победы".

Трансляцию концерта можно увидеть на телеканале "Беларусь 1". -0-

Фото Оксаны Манчук

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