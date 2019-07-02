Праздничный салют в областных центрах и Минске прогремит в 22.20

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный салют, который станет кульминацией торжеств в День независимости Республики Беларусь, прогремит во всех областных центрах и столице одновременно, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

В Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве салют состоится 3 июля в 22.20.

Как сообщалось ранее, в столице яркое пиротехническое шоу организуют с шести огневых позиций. Первая - за стелой "Минск - город-герой". Вторая и третья будут расположены вблизи деревень Новинки и Зацень. Четвертая позиция - на территории бывшего аэропорта Минск-1, пятая - на пустыре Чижовского кладбища. Шестая огневая позиция - в военном городке Уручье.-0-