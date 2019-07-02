Праздничный салют в областных центрах и Минске прогремит в 22.20

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный салют, который станет кульминацией торжеств в День независимости Республики Беларусь, прогремит во всех областных центрах и столице одновременно, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.
В Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве салют состоится 3 июля в 22.20.
Как сообщалось ранее, в столице яркое пиротехническое шоу организуют с шести огневых позиций. Первая - за стелой "Минск - город-герой". Вторая и третья будут расположены вблизи деревень Новинки и Зацень. Четвертая позиция - на территории бывшего аэропорта Минск-1, пятая - на пустыре Чижовского кладбища. Шестая огневая позиция - в военном городке Уручье.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3117 BYN
|2.31 BYN
|2.316 BYN
|USD
|2.0471 BYN
|2.045 BYN
|2.05 BYN
|RUB
|3.2371 BYN
|3.23 BYN
|3.24 BYN