Праздник 1 Мая объединяет людей созидательного труда - Жевняк

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздник 1 Мая объединяет людей созидательного труда. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился заместитель главы Администрации Президента Владимир Жевняк. Он принимает участие в мероприятиях, посвященных Празднику труда, в Минске.
"Это замечательный праздник, один из основных в нашей стране, поскольку посвящен человеку труда, человеку-созидателю, - сказал Владимир Жевняк. - Мне кажется, это действительно народный праздник, он объединяет людей".
Только трудолюбивые, благородные, красивые белорусы могли создать такую страну - страну для жизни, для людей, добавил заместитель главы Администрации Президента. Государственные органы в свою очередь очень внимательно относятся к человеку труда, создаются новые рабочие места, комфортные условия, растет зарплата. Вместе можно сделать страну еще лучше, уверен Владимир Жевняк.
Праздничные мероприятия, посвященные 1 Мая, проходят сегодня по всей стране. В Минске в парке Победы собралось около 10 тыс. человек.-0-
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