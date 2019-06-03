Праздник для всей семьи: в комплексе "Маяк Минска" отметили день защиты детей

Самая красивая пешеходная улица Минска – бульвар Пикассо в многофункциональном комплексе "Маяк Минска" 1 июня, в Международный день защиты детей, вновь подтвердила свое звание наиболее креативной, интересной и заводной площадки городского пространства. Здесь состоялся детский праздник Dana Sport Kids Balloonista Show, и ни одну семью, принявшую в нем участие, он не оставил без самых ярких и позитивных эмоций!

Длинное название праздника имеет свое объяснение. Dana – потому что организатором выступил крупнейший белорусский застройщик компания "Дана Холдингз". Sport в переводе не нуждается, Kids – это дети, а Balloonista Show – это шоу воздушных шариков, и это была, без преувеличения, самая захватывающая часть детского праздника!

Два дня накануне шоу международная команда из 30-ти аэродизайнеров трудилась над грандиозной композицией. Профессионалы своего дела из Беларуси, Украины и России за это время надули 20 тысяч воздушных шариков! Но не просто наполнили их воздухом, а создали объемную картину-скульптуру – земной шар с фигурками детей. Эта огромная композиция воспарила в арке, венчающей бульвар Пикассо напротив Национальной библиотеки. Все знают, как нравятся детям воздушные шары. А если их 20 тысяч? А если из них сложена великолепная скульптура-композиция? Восторгам ребятни не было предела! Здесь за день были сделаны тысячи фотоснимков, на которых светились улыбками детские лица. Такую красоту и эмоции под голубым небом первого дня лета просто необходимо запечатлевать – воспоминая о празднике будут согревать и детей, и их родителей даже через много лет!

Огромная композиция из 20 тысяч воздушных шариков воспарила в арке, венчающей бульвар Пикассо напротив Национальной библиотеки

Официально старт Dana Sport Kids Balloonista Show был дан в 11 утра. И с этого времени на бульваре Пикассо развернулась территория счастливого и радостного детства, в одно мгновение превратив бульвар в безоговорочное владение детей!

В одно мгновение на бульваре Пикассо развернулась территория счастливого и радостного детства

Настольный теннис, минигольф, дартс – ну как ребятишкам не посоревноваться, кто ловчее, удачливее, смелее? А пострелять из настоящего лука – в лучном тире каждый мог почувствовать себя Робин Гудом!

Настольный теннис, минигольф, дартс – ну как ребятишкам не посоревноваться, кто ловчее, удачливее, смелее?

Впрочем, можно было опробовать и более современное оружие – в пневматическом тире за удачную стрельбу выдавали призы! А еще бадминтон, настольные игры, электросамокаты, сигвеи… Столько детского смеха и такого количества восторгов ребятни бульвар Пикассо, пожалуй, еще не видел!

Столько детского смеха и такого количества восторгов ребятни бульвар Пикассо, пожалуй, еще не видел!

Заметим, что и творческое начало не чуждо для наших детей – в караоке с детским репертуаром стояли огромные очереди к микрофону! А как "зажигали" аниматоры! А сколько желающих было сняться в фотокабине!

И, конечно же, какой детский праздник без сладких угощений! Арендаторы торговых помещений комплекса "Маяк Минска" развернули на бульваре Пикассо полноценную ярмарку вкуснятин – напитки, мороженое, пирожные… А сладкой ватой и попкорном детишек вообще угощали бесплатно!

Тысячи детей самого разного возраста, а также их мам и пап приняли участие в празднике, который организовала компания "Дана Холдингз". На бульваре Пикассо в комплексе "Маяк Минска" состоялся великолепный детский фестиваль, во время которого каждому было, чем заняться, а главное – получить заряд самых светлых, чистых и радостных эмоций!

На великолепном детском фестивале каждому было, чем заняться, а главное – получить заряд самых светлых, чистых и радостных эмоций!

Журналисты сначала пытались честно взять интервью у детей, участвовавших в торжествах. А потом бросили эту затею – ведь какая разница, кто именно ответил, если из уст каждого ребенка слышались очень похожие слова:

– Круто! Очень интересно! Здорово! Весело! Классно!

И родители были довольны – праздник подарил каждому участнику возможность почувствовать тепло и искренность семейных отношений. Если папа подбадривает сына, а мама в голос восхищается талантами дочери – как можно проиграть матч по пинг-понгу или плохо спеть в караоке?! Семья – это команда счастливых и любящих людей, и именно им был посвящен этот детский праздник.

Вообще у компании "Дана Холдингз" особое отношение к детям. Стал уже традиционным творческий детский конкурс рисунков и поделок, который ежегодно приурочивается к Пасхе – Воскресению Христову . И в котором с каждым годом принимает участие все больше белорусских детей. Ведь так приятно получить за свое творчество первую весомую награду – солидную сумму денег! Опять же, традиционными стали и детские новогодние и рождественские торжества в торгово-развлекательном центре "Дана Молл" , в которых принимают участие тысячи и тысячи ребят. А где еще бесплатно можно потанцевать под елкой, сфотографироваться с Дедом Морозом или поющим "Джингл Беллз" пингвином и посмотреть увлекательное сказочное представление?!

Не будем загадывать, но, возможно, детский праздник на бульваре Пикассо в комплексе "Маяк Минска" в детский день 1 июня тоже станет традиционным. Ведь в компании "Дана Холдингз" не скрывают: счастье детей – это основа крепких семейных отношений.

"Мы строим не просто дома – мы возводим город окнами в будущее. Мы стараемся создать то городское пространство, в котором предстоит завтра жить, учиться, работать и создавать семьи нашим сегодняшним детям. И нам хочется, чтобы это была территория, на которой живется уютно, комфортно и радостно! Так пусть с самых юных лет ребята чувствуют: "Дана" – это синоним праздника и счастья!", – так комментируют инициативы вице-президент "Дана Холдингз" Вибор Мулич.

Вице-президент "Дана Холдингз" Вибор Мулич

До самого позднего вечера звучал детский смех над бульваром Пикассо. А когда сгустившиеся сумерки уже стали не позволять попасть в мишень из лука, а сигвеи один за другим "засыпали" из-за севших батарей, праздник переместился через арку с композицией из шаров на площадь "Дана Танец" – к одноименному фонтану. Ровно по расписанию в небо взмыли струи знаменитого фонтана, и дети вместе с родителями стали зрителями необычайного свето-цвето-лазерно-музыкального шоу самого знаменитого фонтана Беларуси.

Завершило детский праздник необычайное свето-цвето-лазерно-музыкальное шоу самого знаменитого фонтана Беларуси

Шикарным получилось завершение детского праздника. Минск ярким шоу фонтана "Дана Танец" будто салютовал дню, который вся страна посвятила счастью своих детей.

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