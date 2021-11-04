Праздник Казанской иконы Божией Матери: о чем важно помнить в этот день

Сегодня православные верующие чтят память Казанской иконы Божией Матери. Этот праздник был установлен в честь чудесного избавления Москвы от поляков. Это произошло в 1612 году. Тогда, в период Смутного времени, святитель Гермоген воззвал к народу, призывая защитить веру и Отечество от польских захватчиков.

Князю Димитрию Пожарскому был отправлен список Казанской иконы. Через три дня поста и усердной молитвы перед этим образом ополчение отвоевало и Китай-город, и Кремль.

История обретения образа

В 1579 году случился страшный пожар в Казани. В это время обычной девочке по имени Матрона начала являться Сама Богородица. Пречистая просила отыскать Ее икону на одном из пепелищ.

Как нередко это бывает, ребенку никто не поверил. Однако мама девочки проявила настойчивость и обратилась к самому епископу Казани. Только после этого были начаты поиски. Как гласит церковное предание, икона была найдена только в тот момент, когда копать на пепелище стала сама Матрона.

На том месте, где был чудесным образом обретен образ, царь велел построить Богородицкий женский монастырь и церковь. Первый же список иконы был отправлен в Москву.

Духовное напутствие

В день памяти Казанской иконы Богородицы важно задуматься о состоянии своей души. Как говорил в своей проповеди архимандрит Кирилл Павлов: "Нынешний праздник напоминает нам о том, что Богородица есть Заступница наша, что Она за всех молится и творит спасение всем, прибегающим под державный Ее покров. Поэтому как же нам не прославлять Ее за этот покров, за эту постоянную и усердную помощь нам, многогрешным, как не радоваться этому заступлению перед Сыном Ее и Отцом Небесным! Матерь Божия всегда около нас, Она не столько пребывает на небе, сколько на земле. Насколько нежная материнская любовь всегда своим теплом согревает сердца детей, настолько же, и еще в большей степени, любовь Матери Божией простирается на род христианский, готовая всегда утешить, помочь и спасти от всякого зла и лютого обстояния. В мире много скорбей, и кто же от них нас избавит, как не Преблагословенная Царица Небесная?! Она и избавляет нас невидимо, а иногда видимо, о чем свидетельствуют многие примеры в истории христианской Церкви. Но чтобы действительно всегда быть достойными небесного покровительства и помощи Владычицы нашей, нам необходимо стараться сохранять в своем сердце любовь к Ней и подражать Ее чистому, богобоязненному житию".

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