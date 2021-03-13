Праздник спорта и задора: "Минская лыжня" в архивных фотографиях БЕЛТА

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный праздник "Минская лыжня" за многие годы уже стал доброй традицией для любителей здорового образа жизни.

Впервые "Минская лыжня" прошла 16 февраля 1986 года, когда был организован лыжный пробег на 15 км по маршруту Боровая-Раубичи вдоль автомобильной трассы Минск-Витебск. Тогда в нем приняли участие 12 тыс. человек.

За многие годы соревнования претерпели немало изменений. Программа мероприятия постоянно совершенствовалась, а желающих принять участие в массовом празднике только росло. Мы предлагаем вернуться в прошлое, чтобы вспомнить "Минскую лыжню" разных лет в архивных фотографиях БЕЛТА.

Олимпийский спортивный комплекс "Раубичи". Физкультурно-спортивный праздник "Минская лыжня-87"

В лыжном пробеге длиной 15 километров приняли участие сотни минчан, 1996 год

"Минская лыжня" в Раубичах, 1997 год

Физкультурно-спортивный праздник "Минская лыжня-87"

Раубичи. "Минская лыжня-2000"

Подготовка к спортивному празднику "Минская лыжня-2004 зовет!"

На лыжероллерной трассе в столичном микрорайоне Веснянка прошла "Минская лыжня-2004"

Минск. "Минская лыжня-2005"

Более двух тысяч школьников, учащихся ПТУ, средних специальных учебных заведений и вузов вышли на старт соревнований "Минская лыжня-2005"

"Минская лыжня-2005"

На "Минской лыжне-2006"

Во время спортивного праздника "Минская лыжня-2006"

"Минская лыжня-2006"

Спортивный праздник "Минская лыжня-2008"

Спортивный праздник "Минская лыжня-2009"

Логойский район. "Минская лыжня-2009"

Массовый спортивный праздник "Минская лыжня-2009"

2009 год

Зимний спортивный праздник "Минская лыжня-2009" в Раубичах

"Минская лыжня" объединила около 12 тыс. приверженцев здорового образа жизни, 2010 год

Более 500 любителей спорта вышли на старт "Минской лыжни-2010"

"Минская лыжня-2010"

Спортивный праздник "Минская лыжня", 2010 год

Спортивный праздник "Минская лыжня" в Раубичах, 2011 год

Спортивный праздник "Минская лыжня-2012"

Минск, 20212 год

Спортивный праздник "Минская лыжня-2013" в столичном микрорайоне Веснянка

Физкультурно-спортивный праздник "Минская лыжня-2017"

"Минская лыжня-2017"

Физкультурно-спортивный праздник "Минская лыжня-2017" на трассе в Веснянке

Зимний спортивный праздник "Минская лыжня-2018"

"Минская лыжня-2018"

На празднике "Минская лыжня"