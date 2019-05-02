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Картина дня: Праздник труда в Беларуси, беспилотные самосвалы и лучшие фото БЕЛТА

Общество 02.05.2019 | 08:00

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Картина дня. 1 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал соотечественникам поздравление с Праздником труда. Глава государства отметил, что вот уже более века этот праздник не теряет своей актуальности, являясь символом солидарности людей разных профессий и поколений. Президент обратил внимание, что все современные достижения: сохранение и модернизация советских промышленных гигантов, создание инновационных производств, динамичное внедрение высоких технологий в различные отрасли экономики - результат общей упорной созидательной работы.

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Пресс-конференция "Цифровая трансформация в Беларуси: развитие технологий связи и информатизации" с участием министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.00.

Состоится открытие ХХІІІ Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі". Центральными темами выставки станут 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины. Начало в 12.00. Место проведения: проспект Победителей, 14.

Белорусское телеграфное агентство представит на XXIII Международной специализированной выставке "СМI ў Беларусi" уникальные кадры фотоархива 1941-1944 годов, познакомит с партизанскими журналами и предложит посетителям отведать партизанской каши. Стенд БЕЛТА также презентует традиции суверенной Беларуси, станет площадкой для встречи со спортсменами и установления нового рекорда.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Организация и проведение праздничных мероприятий в Республике Беларусь и городе Минске, приуроченных ко Дню Победы. Социальная защита ветеранов и участников Великой Отечественной войны". Начало в 12.00.

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Всемирный день свободы печати.

80 лет назад родился Нечаев Леонид Алексеевич (г.Москва), российский режиссер, народный артист России. В 1973-1990 гг. на киностудии "Беларусьфильм". Режиссер художественных и телефильмов "Приключение в городе, которого нет", "Проданный смех", "Рыжий, честный, влюбленный" и др. Лауреат Государственной премии России. Умер в 2010 году.

80 лет назад родился Нечаев Леонид Алексеевич, российский кинорежиссер детского кино, народный артист Российской Федерации. Снял фильмы "Приключение Буратино", "Рыжий, честный, влюбленный" и др. Умер в 2010 году.

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