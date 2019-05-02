Картина дня: Праздник труда в Беларуси, беспилотные самосвалы и лучшие фото БЕЛТА

ВЧЕРА
Картина дня. 1 мая
Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал соотечественникам поздравление с Праздником труда. Глава государства отметил, что вот уже более века этот праздник не теряет своей актуальности, являясь символом солидарности людей разных профессий и поколений. Президент обратил внимание, что все современные достижения: сохранение и модернизация советских промышленных гигантов, создание инновационных производств, динамичное внедрение высоких технологий в различные отрасли экономики - результат общей упорной созидательной работы.
ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник труда в Беларуси
Федерация профсоюзов Беларуси выступает за постепенную и продуманную модернизацию предприятий, заявил председатель федерации Михаил Орда.
РЕПОРТАЖ: "Скачок на десятки лет вперед" - в Жодино испытывают беспилотные самосвалы в сети 5G
Совместное белорусско-узбекское предприятие "Здравушка Ташкент" зарегистрировано в Ташкентской области.
Дмитрий Мезенцев назначен послом России в Беларуси.
Что изменится в Беларуси с 1 мая.
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте этого года составила Br1056,9. Стоит задача не просто удержать этот уровень, а ежемесячно прирастать, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.
МАРТ определил порядок проведения камеральных проверок по госзакупкам.
Лучшие фото БЕЛТА в апреле.
ФОТОФАКТ: Spring Fashion day прошел в Национальной школе красоты
В Гродно спустя столетие вернулся исторический список уникальной Коложской иконы Пресвятой Богородицы.
Белорусские врачи вернули слух семимесячной девочке. Операцию по его восстановлению такой маленькой пациентке в Беларуси провели впервые.
Более 36 тыс. га леса посадили в Беларуси этой весной.
Национальный аэропорт Минск с 1 мая внедрил системы автоматического возврата лотков в пунктах досмотра.
С 1 мая начал работу сезонный речной пункт пропуска "Лесная-Рудавка", сообщили в Гродненской региональной таможне.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 2 мая
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Пресс-конференция "Цифровая трансформация в Беларуси: развитие технологий связи и информатизации" с участием министра связи и информатизации Беларуси Константина Шульгана состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.00.
Состоится открытие ХХІІІ Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі". Центральными темами выставки станут 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, II Европейские игры, современные интернет-технологии, возрождение малой родины. Начало в 12.00. Место проведения: проспект Победителей, 14.
Белорусское телеграфное агентство представит на XXIII Международной специализированной выставке "СМI ў Беларусi" уникальные кадры фотоархива 1941-1944 годов, познакомит с партизанскими журналами и предложит посетителям отведать партизанской каши. Стенд БЕЛТА также презентует традиции суверенной Беларуси, станет площадкой для встречи со спортсменами и установления нового рекорда.
В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Организация и проведение праздничных мероприятий в Республике Беларусь и городе Минске, приуроченных ко Дню Победы. Социальная защита ветеранов и участников Великой Отечественной войны". Начало в 12.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 3 мая
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Всемирный день свободы печати.
80 лет назад родился Нечаев Леонид Алексеевич (г.Москва), российский режиссер, народный артист России. В 1973-1990 гг. на киностудии "Беларусьфильм". Режиссер художественных и телефильмов "Приключение в городе, которого нет", "Проданный смех", "Рыжий, честный, влюбленный" и др. Лауреат Государственной премии России. Умер в 2010 году.
80 лет назад родился Нечаев Леонид Алексеевич, российский кинорежиссер детского кино, народный артист Российской Федерации. Снял фильмы "Приключение Буратино", "Рыжий, честный, влюбленный" и др. Умер в 2010 году.
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