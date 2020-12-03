Праздник в волшебном лесу! В столичном ТРЦ "Дана Молл" – предновогоднее настроение и лучшие подарки!

У каждой новой сказки – свой сюжет и свои герои. В крупнейшем в стране минском ТРЦ "Дана Молл" новогодняя сказка уже наступила! В центральном атриуме вновь зажглась бесчисленными огоньками новогодняя елка, и вновь безграничная фантазия дизайнеров заставляет замирать от восторга всех покупателей – и детей, и взрослых!

В ТРЦ "Дана Молл" новогодняя сказка уже наступила!

По традиции, в "Дана Молл" устанавливается не просто новогодняя ель, а создается законченная тематическая экспозиция с элементами анимации и примесью волшебства. Если в прошлые годы нас приглашали встретить Новый год на Крайний Север и в Антарктиду, с белыми медведями и пингвинами, то теперь новогоднее настроение создает невероятно реальный Волшебный лес!

В "Дана Молл" установлена не просто новогодняя ель, а законченная тематическая экспозиция с элементами анимации и примесью волшебства

Минчане и гости столицы уже привыкли к новогодним сюрпризам от ТРЦ "Дана Молл". Многие из путешественников, которые побывали в разных столицах, отмечали, что предрождественское украшение этого столичного торгового центра не уступает елкам в парижской "Галери Лафайет", лондонском универмаге "Хэрродс" или барселонском центре "Корте Игнлес". Более того, новогодняя ель в "Дана Молл" в белорусской столице получается даже ярче, масштабнее и интереснее. Сейчас уже каждый посетитель столичного торгово-развлекательного центра может убедиться – и 2021 год мы будем встречать круто! Даже жаль, что пандемия несколько ограничит в Минске количество иностранных гостей – такой новогодней елкой можно гордиться!

Каждый посетитель торгово-развлекательного центра "Дана Молл" может полюбоваться невероятно красивой новогодней елкой

Кстати, с эпидемиологической безопасностью в ТРЦ "Дана Молл" все в порядке. Исчерпывающие превентивные меры были предприняты еще весной, в первую волну атаки коронавируса. При входе в торговый центр установлены две кабинки дезинфекции, асептические средства есть буквально в каждом магазине. Конечно же, в "Дана Молл" действует строгий масочный режим. А тем забывчивым покупателям, которые войдут в помещение без средств индивидуальной защиты, выдадут маску. Омрачить праздник у вируса не получится!

В ТРЦ "Дана Молл" приняты все меры безопасности

Новогодняя ель в "Дана Молл" в этом году просто невероятная! По замыслу дизайнеров, посетители торгового центра оказываются в глубине Волшебного леса. И всех, кто живет в этом лесу – и птиц, и зверей – праздник объединяет и радует. Точно так же радуемся новогодней сказке и все мы, вне зависимости от возраста. Ведь немного чуда и волшебства хочется каждому!

По замыслу дизайнеров, посетители торгового центра оказываются в глубине Волшебного леса

В народных сказках все звери и птицы умеют разговаривать. Ожившие фигурки вокруг елки с радостью делятся с нами своим новогодним настроением. А олени из упряжки Санты даже поют – стоит только нажать на специальную кнопку под елкой, и забавные артисты готовы исполнить веселые рождественские мелодии!

Ожившие фигурки вокруг елки с радостью делятся с нами своим новогодним настроением

Олени из упряжки Санты даже поют – стоит только нажать на специальную кнопку под елкой

Пожалуй, нет смысла рассказывать о каждой детали этой волшебной инсталляции, описывать каждую мастерски изготовленную фигурку или тысячи переливающихся огоньков. Настоящую красоту лучше увидеть собственными глазами – и погрузиться в волшебство предновогоднего настроения!

Приходите в ТРЦ "Дана Молл" и погрузитесь в волшебство предновогоднего настроения!

Маленький Стасик, которого маме пришлось взять на руки, чтобы дать возможность получше рассмотреть елку, подходящие слова подбирает еще с трудом, но глаза его горят восторгом:

– Мне нравятся олени. Они поют. И танцуют. Скоро Новый год!

Минчанин Александр, который привел к елке своих детей, улыбается:

– Грибы под новогодней елкой – решение неожиданное. Но они такие необычные, волшебные, что сразу понимаешь – попал в сказочный лес. Молодцы дизайнеры, здорово. Елка нравится даже взрослым, а детей от нее вообще не оторвать. Мы уже три круга вокруг сделали!

Действительно, и дети, и взрослые буквально "залипают" у елки, любуясь ее необычным оформлением. Фото на память – просто обязательно! Фотоаппараты и смартфоны в руках у каждого. Без сомнения новогодняя елка в "Дана Молл" – сегодня самая фантастическая и популярная фотозона в белорусской столице!

Новогодняя елка в "Дана Молл" – самая фантастическая и популярная фотозона в белорусской столице!

Папы и мамы, которым по определению приходится исполнять роли Дедов Морозов и Снегурочек для своих детей, оценят, сколько труда и средств было вложено в оформление торгового центра. Работы начались в ночь на 20 ноября – гирляндами украшались перила, развешивались шары в малых атриумах. Затем, опять же по ночам, возводилась и наряжалась ель. Надо было видеть, как два дизайнера на специальном подъемнике кружились вокруг 16-метрового дерева, добиваясь того, чтобы шары висели на лапах ели красиво и равномерно! Монтаж всей композиции был завершен в ночь на 26 ноября, и с самого утра елка зажгла огни и предстала перед покупателями во всей своей волшебной красе!

А впереди нас ждет еще немало сюрпризов – новогодние представления, спектакли и концерты стали фирменной чертой этого торгового центра. Так что следите за афишей мероприятий ТРЦ "Дана Молл" и дарите своим детям и себе радость праздника!

Кстати, в минувшие выходные в ТРЦ "Дана Молл" было особенно многолюдно – весь уикенд здесь продолжалась "черная пятница". И не случайно именно накануне ее проведения в торговом центре каждый год зажигают елку. Ведь "черная пятница" – это старт новогодних и рождественских распродаж. С этого момента различные акции и приятные скидки будут радовать покупателей в многочисленных магазинах на всех трех этажах торгового центра. Так что за лучшими подарками к Новому году и праздничным настроением – добро пожаловать в Минск, в ТРЦ "Дана Молл". Адрес известен: ул. П. Мстиславца, 11, ст. метро "Восток".

Приходите в ТРЦ "Дана Молл" за праздником – в Волшебном лесу он уже начался!

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За лучшими подарками к Новому году и праздничным настроением – добро пожаловать в Минск, в ТРЦ "Дана Молл"