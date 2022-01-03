Праздник закончился, а подарки продолжаются! Выгодные цены и гибкие условия оплаты в Minsk World!

Новый год уже наступил, а значит вас ждут подарки в двойном размере! Приобретайте апартаменты в Minsk World! До Рождества в комплексе действуют ДВЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ АКЦИИ! Специально для тех, кто не успел исполнить мечту про новое жилье в прошлом году!

В первой АКЦИИ участвуют определенные апартаменты в следующих домах: "Сидней Люкс" и "Лиллехаммер" в квартале "Чемпионов", "Флоренция" в квартале "Южная Европа", "Танго" и "Твист" в квартале "Мировые танцы", "Калининград" в квартале "Евразия", "Гонконг" и "Нью-Дели" в квартале "Азия", "Ванкувер" и "Квебек" в квартале "Северная Америка". Их можно приобрести на специальных условиях только до конца года!

Вторая праздничная АКЦИЯ распространяется на ГОТОВЫЕ ДОМА "Киото", "Мумбаи" и "Бангкок" в квартале "Азия", а также дом "Турин" в квартале "Чемпионов". При приобретении апартаментов в этих домах СКИДКА составит до 50 евро за мІ эквивалентно сумме в белорусских рублях!

Вместе с праздничными ценами мы предлагаем гибкие условия для приобретения апартаментов в Minsk World:

· Рассрочка до 60 месяцев

· Партнерские кредитные программы

· Собственные средства

Не упустите этот шанс! Радовать себя и своих близких никогда не поздно!

Больше информации про специальные ПРАЗДНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ можно получить у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

Также мы ждем вас в наших офисах продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11. Для вашего удобства мы работаем каждый день и даже 7 января!

Обратите внимание: наши специалисты работают в 57 городах страны и с удовольствием вам помогут!

Преимущества многофункционального комплекса Minsk World – это не просто слова! За каждым пунктом – огромная работа, главная цель которой – забота о жильцах!

Почему вам понравятся апартаменты в Minsk World?

· В центре - Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр рядом с ним

Деловой квартал МФЦ станет экономическим сердцем комплекса

· 2 станции метро в пешей доступности метро ("Ковальская Слобода" уже работает, "Аэродромная" еще строится)

Полностью готовый квартал "Эмиратс"

· Границы комплекса – улицы Аэродромная и Кижеватова, по которым удобно добраться в центр и в сторону МКАД

Границы комплекса – улицы Аэродромная и Кижеватова

· Остановки наземного транспорта по периметру каждого квартала

· Детские сады и школы в каждом квартале (2 детских сада уже готовы!)

Одно из преимуществ комплекса – транспортная доступность

· Парковки и паркинги (один уже работает на улице Германовская,7)

· Запроектированы детская и взрослая поликлиники

· Запроектирован шикарный парк с фонтанами и зонами отдыха

У каждого дома свой индивидуальный стиль

· Появится музей в здании бывшего Национального аэропорта

· Спортивные и детские площадки в каждом квартале

· Велосипедные дорожки по всему комплексу

Вам будет удобно здесь жить и работать

· Зоны отдыха и выгула домашних животных в каждом квартале

· Дизайнерские лобби с зоной отдыха, санитарной комнатой, пеленальным столиком и лапомойками

Лобби дома "Гонконг" в квартале "Азия"

Лобби дома "Нью-Дели" в квартале "Азия"

· Комфортные лифты, в том числе и панорамные

· Свободные планировки и панорамные окна в апартаментах

· На первых этажах многих новостроек – коммерческие помещения

· Есть апартаменты с террасами и отдельными входами

Специальные ПРАЗДНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ – идеальное время, чтобы приобрести апартаменты для жизни и инвестиций в Minsk World!

Такой новогодний подарок будет радовать вас долгие годы! Торопитесь, чтобы успеть!

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