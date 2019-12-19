19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование 100-летия комсомола Беларуси начинается с эстафеты добрых дел, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр образования, председатель оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ЛКСМБ, Игорь Карпенко.

"Праздничные мероприятия начинаются с акции "Наши дети". Ветераны комсомольского движения, члены БРСМ, волонтеры посетят детские дома, многодетные семьи в регионах страны. Эстафета добрых дел и знаковых мероприятий продолжится в 2020 году", - рассказал Игорь Карпенко.

Накануне в Белгосфилармонии в концертной программе к 100-летию комсомола приняли участие лауреаты премии ВЛКСМ, комсомола Беларуси и БРСМ, молодые исполнители и творческие коллективы. "Прошлый год был ознаменован знаковым событием - 100-летием Всесоюзного комсомола. В наступающем году эстафету по празднованию 100-летнего юбилея примет наша страна. 24 сентября 2020 года исполняется 100 лет молодежному движению Беларуси", - отметил министр.

Игорь Карпенко подчеркнул, что комсомол - это целая эпоха ярких биографий. "Все лучшее из наследия советского комсомола мы бережно храним. Эстафету этих начинаний принял Белорусский республиканский союз молодежи. При поддержке государства БРСМ объединяет молодежь, создает условия для ее реализации в самых разных сферах деятельности. В основе всего стоит патриотизм, трудолюбие, преемственность поколений. Подтверждением тому является деятельность студенческих отрядов и волонтерское движение "Доброе сердце", благотворительные акции, звездные походы и другие мероприятия, которые зарождались в комсомоле, а сегодня приобретают новое современное звучание", - сказал он.-0-