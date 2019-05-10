Празднование Дня Победы прошло спокойно и без происшествий - МВД

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня Победы прошло спокойно и без происшествий, охрана общественного порядка была обеспечена. Такая информация размещена на сайте МВД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В День Победы 9 мая органами внутренних дел обеспечена охрана общественного порядка при проведении более 500 массовых мероприятий. Традиционно самыми посещаемыми стали праздничные фейерверки, которые состоялись в 34 населенных пунктах страны. Наиболее значимые и масштабные торжества прошли в Минске. Зрителями праздничного концерта на площади Победы и салюта стали десятки тысяч минчан и гостей столицы.

Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск несли службу в усиленном режиме, что позволило обеспечить надлежащий уровень охраны общественного порядка. Основное внимание правоохранители уделяли вопросам обеспечения личной, имущественной и дорожной безопасности граждан. Осложнений оперативной обстановки не допущено, задачи по обеспечению правопорядка выполнены. "Во время праздничных мероприятий оперативная обстановка в стране была спокойная и контролируемая, - отметил начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка МВД Владимир Станилевич. - В местах проведения массовых мероприятий не допущено происшествий и чрезвычайных ситуаций".-0-