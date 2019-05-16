Предлагается расширить перечень родственников, которым запрещена совместная работа на руководящих должностях

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проектом закона "Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией", подготовленным Генеральной прокуратурой, предлагается расширить перечень родственников, которым запрещено вместе занимать руководящие должности. Об этом рассказал в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игорь Грейбо, сообщает БЕЛТА.

Сегодня по закону на одном предприятии государственной формы собственности не могут работать в качестве директора, заместителя и бухгалтера близкие родственники - муж, жена, сестры и братья, родители и дети. Предлагается эту категорию расширить. Как предполагается, под эти ограничения будут подпадать жена сына руководителя или, например, муж дочери.

Эти ограничения будут касаться предприятий не только государственной формы собственности, но и тех, у которых доля собственности государства составляет 50% и более. Сегодня под действие закона "О борьбе с коррупцией" они не подпадают.

Генпрокуратура также предлагает обязать должностное лицо исполнять порядок урегулирования конфликта интересов. Суть этого понятия в том, что должностные лица не должны оказываться в ситуациях, которые могут отрицательно повлиять на исполнение ими своих обязанностей. "Например, директор предприятия не должен иметь деловые отношения с другой организацией, которой руководит его же родственник", - пояснил начальник управления. До недавнего времени это условие воспринималось как ограничение. "Мы предлагаем обязать должностное лицо исполнять порядок урегулирования конфликта интересов. Если он не будет соблюдаться, то к такому руководителю будут применены санкции вплоть до увольнения", - отметил Игорь Грейбо.

Кроме того, прокуроры предлагают усовершенствовать систему изъятия имущества, полученного коррупционным путем. К примеру, должностному лицу либо его близким родственникам перечисляются какие-то деньги. "Он получает их и понимает - это правонарушение. Мы предлагаем прописать дальнейший порядок его действий", - отметил Игорь Грейбо. Правонарушитель должен перечислить эту сумму в доход государства. Такой поступок позволит руководителю избежать нарушения антикоррупционного законодательства.

Законопроект, в котором есть и другие предложения, внесен на рассмотрение Президенту.-0-