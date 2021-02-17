Предложения афганцев учтут в проработке закона о ветеранах - Костевич

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения ветеранов боевых действий в Афганистане и других воинов-интернационалистов учтут в комплексной проработке закона "О ветеранах". Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня на встрече с инвалидами боевых действий на территории других государств, членами Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, передает корреспондент БЕЛТА.

Диалоговая площадка приурочена к Дню памяти воинов-интернационалистов и Дню защитников Отечества. Как отметил председатель совета ОО "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" Валерий Гайдукевич, ветераны Афгана, которые получили ранения, инвалидность, особенно остро переживают любые волнения в мирной жизни и хотят, чтобы в стране всем было хорошо.

Во время диалога обсуждались вопросы социальной поддержки и пенсионного обеспечения воинов-интернационалистов. "Я сама инициировала эту встречу, чтобы услышать вопросы, которые вас волнуют. Обещаю, что все предложения будут рассмотрены", - сказала Ирина Костевич. Она добавила, что перед VI Всебелорусским народным собранием в Минтруда поступило более 260 предложений от всех категорий граждан, и почти все просили предоставить льготы. Но государственный ресурс не безразмерный, поэтому подходить к возможным изменениям нужно тщательно, с умом.

Образованный в 1993 году "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" участвует в общественной жизни страны. В том числе через деятельность в составе межведомственной рабочей группы по проработке концепции и структуры новой редакции закона "О ветеранах", созданной при Министерстве труда и социальной защиты.

Ирина Костевич заверила, что с I квартала текущего года работа этой группы будет активизирована. "Эта встреча нужна нам для понимания, куда двигаться, какие изменения нужны и сколько денег на это понадобится", - пояснила министр.

Сейчас в Беларуси проживают более 24 тыс. ветеранов боевых действий на территории других государств, в том числе более 22 тыс. ветеранов войны в Афганистане. Не забыты государством родители и вдовы погибших - таких 367 человек.

Объем мер поддержки участников, ветеранов и инвалидов боевых действий за границей, их семей зависит от степени утраты здоровья в связи с выполняемыми задачами.

Для ветеранов боевых действий на территории других государств из числа военнослужащих установлено повышение размеров пенсий на 250% минимального размера пенсии по возрасту (с 1 февраля эта сумма составляет около Br164), льготное налогообложение, а также гарантии в области трудовых отношений (дополнительные отпуска, преимущественное оставление на работе при прочих равных условиях при сокращении численности и штата работников, обучение новым профессиям, выплата специальных стипендий).

Инвалидам боевых действий на территории других государств предоставляются льготы и гарантии, предусмотренные для инвалидов Великой Отечественной войны. Основные - это бесплатное обеспечение лекарствами и техсредствами социальной реабилитации, санаторно-курортным лечением и оздоровлением, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, 50%-ная скидка при оплате техобслуживания и коммунальных услуг, услуг связи.

Неработающим ветеранам боевых действий на территории других государств из числа военнослужащих, получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий, предоставляются следующие льготы: бесплатные лекарства и техсредства социальной реабилитации из утвержденного Минздравом перечня, право на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление, бесплатный проезд в пассажирском транспорте и др.

Ветераны боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья при исполнении воинских обязанностей, могут на 5 лет ранее общеустановленного пенсионного возраста уйти на заслуженный отдых. Для них же предусмотрено повышение размеров пенсий: инвалидам I и II группы - на 400% минимального размера пенсии по возрасту (около Br263), III группы - на 250% (около Br164). В таком же размере установлено повышение пенсий и ветеранам боевых действий на территории других государств.

Родителям и женам (не вступившим в новый брак) военнослужащих, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы, пенсионные выплаты повышены на 180% минимального размера пенсии по возрасту - около Br118. Детям-инвалидам, а также родителям и вдовам умерших инвалидов вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, размер выплаты повышен на 100% минимального размера пенсии по возрасту - около Br65.

Кроме того указанным выше категориям предоставляется господдержка на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.-0-