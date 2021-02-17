Предложения афганцев учтут в проработке закона о ветеранах - Костевич

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 17 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -6°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:08 Суд частично удовлетворил ходатайство Бабарико Происшествия
17:05 Минюст: соблюдающим уставы и законодательство партиям будет несложно перерегистрироваться Политика
16:56 Розничный товарооборот в Беларуси в январе снизился на 0,9% Экономика
16:56 Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе сократились на 3,5% Экономика
16:54 МВД прокомментировало обыски у активистов незарегистрированных организаций и БАЖ Происшествия
16:51 Предложения афганцев учтут в проработке закона о ветеранах - Костевич Общество
16:51 Первая волна пандемии показала, что закрытие границ не останавливает вирус - глава Еврокомиссии В мире
16:34 Более 90 дошкольных учреждений на 21 тыс. мест планируется построить до конца пятилетки Общество
16:32 ВВП Беларуси в январе вырос на 1,3% Экономика
16:11 Суд в Минске приговорил мужчину к трем годам "химии" за повреждение автомобилей войсковой части Происшествия
16:06 НАН Беларуси: детей и внуков нужно воспитывать хранителями культурного кода нации Общество
15:49 Онлайн-экскурсия, викторина и выставка - в Могилеве прошла акция "Безопасность в каждый дом" Регионы
15:37 Биотопливо в гранулах начнут производить два лесхоза Минской области Регионы
15:36 Еврокомиссия приняла план по биологической защите против новых штаммов коронавируса В мире
15:29 Беларусь и Пакистан обсуждают подготовку визита премьер-министра Имрана Хана в Минск Политика
15:14 Украина на следующей неделе возвращается к адаптивному карантину В мире
15:07 Суд отказал защите Бабарико в снятии ареста с имущества его дочери Происшествия
15:03 В Ливии и Египте выпал снег В мире
15:01 Шумилин: важно заранее спрогнозировать стратегические направления технологического развития ЕАЭС Общество
15:01 В Чехии растет число заболевших COVID-19, больницы переполнены В мире
14:59 "СБ. Беларусь сегодня" наградила победителей фотоконкурса "Мой родны кут" Общество
14:55 Работники двух столичных предприятий присвоили более 1 тыс. л дизельного топлива Происшествия
14:50 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1352 пациента с COVID-19, выписаны 1511 Общество
14:49 Студенты ВГМУ задействуют нейросеть в своем проекте "Lucky Student - образование для всех" Технологии
14:31 Первокурсника минского лицея оштрафовали за мошенничество с телефонами Происшествия
14:24 Задержан насильник малолетней девочки из Солигорска Происшествия
14:16 Нацбанк отложил принятие решения по ставке рефинансирования Экономика
14:15 Минобразования: важно расширять использование белорусского языка Общество
14:13 "Белпочта" к 23 февраля доставит открытки бесплатно Общество
14:09 Заседание Совета министров обороны ОДКБ планируется провести весной в Душанбе Общество
Все новости
Все новости
Общество
17 февраля 2021, 16:51

Предложения афганцев учтут в проработке закона о ветеранах - Костевич

Ирина Костевич. Фото из архива
Ирина Костевич. Фото из архива

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения ветеранов боевых действий в Афганистане и других воинов-интернационалистов учтут в комплексной проработке закона "О ветеранах". Об этом заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сегодня на встрече с инвалидами боевых действий на территории других государств, членами Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, передает корреспондент БЕЛТА.

Диалоговая площадка приурочена к Дню памяти воинов-интернационалистов и Дню защитников Отечества. Как отметил председатель совета ОО "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" Валерий Гайдукевич, ветераны Афгана, которые получили ранения, инвалидность, особенно остро переживают любые волнения в мирной жизни и хотят, чтобы в стране всем было хорошо.

Во время диалога обсуждались вопросы социальной поддержки и пенсионного обеспечения воинов-интернационалистов. "Я сама инициировала эту встречу, чтобы услышать вопросы, которые вас волнуют. Обещаю, что все предложения будут рассмотрены", - сказала Ирина Костевич. Она добавила, что перед VI Всебелорусским народным собранием в Минтруда поступило более 260 предложений от всех категорий граждан, и почти все просили предоставить льготы. Но государственный ресурс не безразмерный, поэтому подходить к возможным изменениям нужно тщательно, с умом.

Образованный в 1993 году "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" участвует в общественной жизни страны. В том числе через деятельность в составе межведомственной рабочей группы по проработке концепции и структуры новой редакции закона "О ветеранах", созданной при Министерстве труда и социальной защиты.

Ирина Костевич заверила, что с I квартала текущего года работа этой группы будет активизирована. "Эта встреча нужна нам для понимания, куда двигаться, какие изменения нужны и сколько денег на это понадобится", - пояснила министр.

Сейчас в Беларуси проживают более 24 тыс. ветеранов боевых действий на территории других государств, в том числе более 22 тыс. ветеранов войны в Афганистане. Не забыты государством родители и вдовы погибших - таких 367 человек.

Объем мер поддержки участников, ветеранов и инвалидов боевых действий за границей, их семей зависит от степени утраты здоровья в связи с выполняемыми задачами.

Для ветеранов боевых действий на территории других государств из числа военнослужащих установлено повышение размеров пенсий на 250% минимального размера пенсии по возрасту (с 1 февраля эта сумма составляет около Br164), льготное налогообложение, а также гарантии в области трудовых отношений (дополнительные отпуска, преимущественное оставление на работе при прочих равных условиях при сокращении численности и штата работников, обучение новым профессиям, выплата специальных стипендий).

Инвалидам боевых действий на территории других государств предоставляются льготы и гарантии, предусмотренные для инвалидов Великой Отечественной войны. Основные - это бесплатное обеспечение лекарствами и техсредствами социальной реабилитации, санаторно-курортным лечением и оздоровлением, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, 50%-ная скидка при оплате техобслуживания и коммунальных услуг, услуг связи.

Неработающим ветеранам боевых действий на территории других государств из числа военнослужащих, получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий, предоставляются следующие льготы: бесплатные лекарства и техсредства социальной реабилитации из утвержденного Минздравом перечня, право на первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление, бесплатный проезд в пассажирском транспорте и др.

Ветераны боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья при исполнении воинских обязанностей, могут на 5 лет ранее общеустановленного пенсионного возраста уйти на заслуженный отдых. Для них же предусмотрено повышение размеров пенсий: инвалидам I и II группы - на 400% минимального размера пенсии по возрасту (около Br263), III группы - на 250% (около Br164). В таком же размере установлено повышение пенсий и ветеранам боевых действий на территории других государств.

Родителям и женам (не вступившим в новый брак) военнослужащих, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы, пенсионные выплаты повышены на 180% минимального размера пенсии по возрасту - около Br118. Детям-инвалидам, а также родителям и вдовам умерших инвалидов вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, размер выплаты повышен на 100% минимального размера пенсии по возрасту - около Br65.

Кроме того указанным выше категориям предоставляется господдержка на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
законодательство Костевич
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Более 90 дошкольных учреждений на 21 тыс. мест планируется построить до конца пятилетки
Фото из архива НАН Беларуси: детей и внуков нужно воспитывать хранителями культурного кода нации
Александр Шумилин. Фото из архива Шумилин: важно заранее спрогнозировать стратегические направления технологического развития ЕАЭС
На выставке конкурсных работ "СБ. Беларусь сегодня" наградила победителей фотоконкурса "Мой родны кут"
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1352 пациента с COVID-19, выписаны 1511
Фото из архива Минобразования: важно расширять использование белорусского языка
Главное
Во время совещания Лукашенко требует определения четких перспектив развития мотовелозавода
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1352 пациента с COVID-19, выписаны 1511
Правительство утвердило задания по экспорту на 2021 год
Старт продаж сразу в двух домах Minsk World! Квартиры в "азиатских" новостройках - от 2600 рублей за метр
Топ-новости
Озвученные на ВНС цели в сфере образования будут реализованы - Петришенко
Минжилкомхоз рассказал об изменении платы за ЖКУ в январе в связи с похолоданием
Wochenblick: Лукашенко не стал вводить карантин - и цифры доказали его правоту
Учение ОДКБ "Кобальт-2021" будет посвящено борьбе с незаконными вооруженными формированиями
ВВП Беларуси в январе вырос на 1,3%
Минюст: соблюдающим уставы и законодательство партиям будет несложно перерегистрироваться
Начался суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка
Белорусские экспортеры будут представлены на выставке Gulfood в Дубае
Нацбанк отложил принятие решения по ставке рефинансирования
Делегат ВНС: создание качественных условий для жизни прямо влияет на развитие страны
Борисенко: нельзя воспитать патриота лозунгами, это должны быть конкретные дела
Молодые прокуроры принесли присягу в музее ВОВ
Заяц: Приморский край - важный стратегический партнер Могилевской области и Беларуси в целом
Ввод производств целлюлозы и картона позволит расширить выпуск бумажной упаковки в Беларуси - Касько
Более 80 новых общественных объединений зарегистрировано в Беларуси в 2020 году
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.