Предложения молодежи переданы в оргкомитет Всебелорусского народного собрания - Воронюк

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения молодежи переданы в оргкомитет Всебелорусского народного собрания. Об этом рассказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

По его словам, форум "Беларусь - это мы" уже объединил около 15 тыс. молодых людей по всей стране. "Молодежь могла высказать свое видение, внести любое предложение. Таких предложений поступило очень много, мы их аккумулировали и передали в оргкомитет Всебелорусского народного собрания", - сказал Дмитрий Воронюк.

Он также отметил значимость диалоговых площадок. "Там обсуждаются не только изменения в Конституцию, но и все сферы жизнедеятельности. Все предложения будут передаваться в оргкомитет Всебелорусского народного собрания. Двери были открыты, и многие с альтернативной точкой зрения пришли, но многие и не пришли, просто проигнорировали", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

"Если ты готов что-то предлагать, то тебя везде ждут. Но если ты сам инициируешь что-то, нужно приложить максимум усилий для реализации. Наша задача - это мотивировать молодежь не только на идеи, но и на конкретные дела, которые несут созидание и конструктив", - подчеркнул Дмитрий Воронюк.

Он обратил внимание, что предложения можно высказывать и через интернет благодаря уникальной молодежной платформе "Движение ВПЕРЕД".-0-

Воронюк: диалоговые площадки - обратная связь власти с народом По словам первого секретаря Центрального комитета БРСМ, члена Совета Республики Дмитрия Воронюка, молодежь также активно принимает участие в диалоговых площадках.