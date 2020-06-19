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19 июня 2020, 13:33

Предложения на 100 страниц, или Что могут включить в закон о волонтерской деятельности

Фото из архива
Фото из архива

Волонтерская деятельность в Беларуси получила достаточно широкое распространение. Действуют сотни движений - как небольших региональных, так и крупных, имеющих республиканский статус. Однако единого закона, который бы регулировал эту сферу, в стране нет. Над проектом будущего законодательного акта работает Министерство юстиции. Какие предложения поступили от заинтересованных госорганов и общественных объединений, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель министра юстиции Наталья Филиппова.

- Наталья Николаевна, некоторые вопросы деятельности волонтеров, хоть и точечно, но все же закреплены в отдельных законодательных актах. В связи с чем возникла необходимость разрабатывать единый закон о волонтерской деятельности?

- Точечные вкрапления, связанные с правовым регулированием этой сферы, есть в законе "О социальном обслуживании". В частности, в нем отражена вовлеченность физлиц в оказание социальных услуг. Деятельность волонтеров регулируется законом "О физической культуре и спорте". Министерство спорта и туризма в свое время, наверное, было наиболее заинтересовано в правовом закреплении этого явления, поскольку крупнейшие спортивные мероприятия в стране проходили с их участием. В этом документе есть несколько статей, касающихся вовлечения волонтеров в спортивно-массовые мероприятия.

В законе "О Белорусском Обществе Красного Креста" закреплено право этой благотворительной организации привлекать волонтеров к выполнению работ или оказанию услуг, ради которых она и создавалась. Кроме того, Министерство образования в 2015 году утвердило концепцию организации молодежного волонтерского (добровольческого) движения в стране.

Сейчас общественные отношения активно развиваются. Учитывая многогранность и многоаспектность волонтерской деятельности, есть потребность в ее комплексном регулировании. Нужно определить правила поведения, которые будут едины и понятны для всех.

- В подготовку нового закона вовлечены не только госорганы, но и общественные объединения. Какие предложения от них поступили?

- Мы запрашивали предложения как напрямую у общественных объединений, организаций и госорганов, так и собирали через специальную тему на Правовом форуме Беларуси. Их прислали Белорусский детский хоспис, Белорусское общество Красного Креста, ЮНИСЕФ, Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, Белорусская ассоциация социальных работников и многие другие. Свои предложения представили Генеральная прокуратура, Белорусская республиканская коллегия адвокатов, которая вместе с надзорным ведомством стала инициатором самой идеи подготовки этого законопроекта, а также иные государственные органы и организации. Всего было около 60 адресатов.

Сейчас мы аккумулируем все присланные предложения, а это сотни листов. Детально их изучаем на предмет учета в новом законе. Текст законопроекта находится на начальной стадии разработки.

Первичный анализ полученных пожеланий и предложений позволяет констатировать, что многие из вовлеченных в волонтерскую деятельность опасаются излишней зарегулированности, введения ограничений и создания неких бюрократических препятствий. Поэтому сразу хочу отметить, что единственная цель, которую преследует Министерство юстиции при подготовке законопроекта, - развитие волонтерского движения в республике для стимулирования гражданских инициатив. Мы приложим все усилия, чтобы не допустить создания неоправданных барьеров и излишнего контроля за волонтерской деятельностью.

Вместе с тем многие заинтересованные действительно поддерживают идею правовой регламентации волонтерской деятельности в едином комплексном законодательном акте. Были детальные предложения по наполнению будущего законопроекта, выделю основные посылы. Так, большинство предлагает определить ключевой понятийный аппарат, принципы, цели, задачи и основные направления волонтерской деятельности.

Многие из заинтересованных считают, что необходимо сохранить открытый перечень сфер, в которых может реализовываться волонтерская деятельность. На мой взгляд, с этим подходом сложно не согласиться, поскольку волонтерские движения могут развиваться в разных направлениях: от работы в зоне стихийных бедствий до помощи определенным категориям граждан.

Среди поступивших были предложения, касающиеся системы поддержки волонтерских инициатив, в том числе неких поощрительных бонусов. Например, предлагается компенсировать личные расходы, затраченные на волонтерскую деятельность, предоставлять определенные социальные льготы, например, по проезду в общественном транспорте, налоговые льготы. Речь также идет о бонусах при поступлении в учреждения образования, зачете студенческой практики, преимуществах и привилегиях при приеме на работу. Все предложения будут изучаться, анализироваться и, возможно, включаться в законопроект.

При этом в основе волонтерского движения, как нам видится, лежит все же альтруистическое поведение человека, его внутренняя потребность, стремление к такой активности. На мой взгляд, очень важно обеспечить разумный баланс между предоставлением различного рода преференций и сохранением сущности волонтерства.

Кроме того, некоторые заинтересованные предложили довольно детально регламентировать права волонтеров, которые так или иначе сопряжены с дополнительными обязанностями организаций, которые работают с волонтерами (суточные расходы, компенсация за использование своего имущества). Здесь министерство также хочет обеспечить взвешенный подход, чтобы не нивелировать стимулирующую функцию будущего закона, призванного развивать гражданские инициативы в стране.

Еще один блок - порядок осуществления волонтерской деятельности. Сегодня в мире есть разные практики - от создания волонтерских объединений или организаций до самостоятельного волонтерства. Многие заинтересованные высказывают интерес к тому, чтобы наряду с первым вариантом сохранить и индивидуальную форму.

Еще одним интересным и достаточно сложным вопросом является разграничение волонтерской и трудовой деятельности. С точки зрения Министерства юстиции, это принципиально важно. В будущем законе следует отразить недопустимость трансформации добровольной помощи в некий неоплачиваемый труд. То есть волонтерство не должно заменять оплачиваемый труд квалифицированных работников.

- Как будет проходить дальнейшая работа над законопроектом? Будет ли создана рабочая группа?

- Предложения о создании рабочей группы поступали от многих. В целом мы не против, но она предполагает ограниченное число участников, а нам бы хотелось, чтобы в разработке законопроекта было задействовано как можно больше заинтересованных. Тем более что спрос огромный, предложения достаточно обширные и заинтересованность общественных объединений в этой работе очевидна. К тому же нужно учитывать и текущую эпидемиологическую обстановку, при которой заседания рабочей группы в традиционном формате сегодня затруднительны.

Поэтому сейчас как таковой формализованной рабочей группы для написания закона мы создавать не будем. Вместе с тем, если по результатам общественного обсуждения и работы с госорганами останется действительно много спорных вопросов, требующих более детального и серьезного изучения, в том числе из-за разнополярных точек зрения, возможно, мы придем к решению о ее создании. На том этапе уже будет концепция проекта, сформированы главы, статьи, с которыми можно конкретно работать. Но пока законопроект будет готовиться силами работников Министерства юстиции на основе тех предложений, которые поступили, а они достаточно объемные, то есть материал для работы есть.

Подготовить проект планируем к середине июля. Сейчас специалисты Министерства юстиции формируют основу, так называемую "рыбу" будущего законопроекта. Информация о разработке будет размещаться по мере его готовности на нашем портале. В это время продолжим взаимодействовать со всеми заинтересованными организациями, государственными органами, гражданами, максимально открытыми к коммуникации. Ведь предложения приходят даже сегодня, когда уже закончен их официальный сбор.

- Когда планируете провести общественное обсуждение законопроекта?

- Срок внесения законопроекта в правительство - 30 ноября. Предполагаю, что содержание законопроекта вызовет много обсуждений, поэтому не исключено, что его общественное обсуждение будет неоднократным. Возможно, первоначально проведем в июле, повторно - в сентябре-октябре. Но для начала необходимо сформировать структуру и наполнить ее содержательно. Времени остается не так много.

Обсуждение проводится прежде всего с целью реализации принципа гласности в нормотворческой деятельности, а также с учетом социальной направленности и общественной значимости будущего закона. Оно позволит оценить содержание законопроекта, чтобы при необходимости скорректировать, соблюдая баланс интересов всех заинтересованных. Поэтому мы намерены максимально задействовать данный инструмент.

- Какой международный опыт регулирования волонтерской деятельности показался вам интересным? Наверняка перед подготовкой законопроекта специалисты Минюста его изучали.

- Мы изучали опыт Азербайджана, Казахстана, России, Молдовы, Украины, ряда европейских стран, в частности Чехии, Италии и др. Единых подходов к регламентации волонтерской деятельности нет. Каждая страна идет своим путем и избирает наиболее приемлемые для нее подходы. Вместе с тем практически все страны выделяют безвозмездный и добровольный характер деятельности волонтеров. При этом отдельно подчеркивается и ее общественно полезная направленность.

Это касается и подходов к осуществлению волонтерской деятельности: только через волонтерскую организацию (как это закреплено, например, в итальянском законодательстве) либо также посредством самостоятельной инициативы (как в России), есть различия и в части обязательности заключения договоров с волонтером.

Заслуживают внимания и различные бонусы. В Италии, например, для волонтеров допускается гибкий график работы. В Туркменистане волонтерство засчитывается в счет практики для студентов, учитывается при приеме на работу. А в России возмещают понесенные волонтерами расходы.

При работе над нашим законопроектом мы будем учитывать положительно зарекомендовавшие себя практики, которые не понесут каких-либо неоправданных обременений и не станут сдерживать гражданские инициативы. Сейчас можно говорить лишь о концепции закона, его наполнении, но что конкретно туда войдет - об этом станет известно чуть позже.

- Чем закон о волонтерской деятельности будет полезен людям?

- Мне кажется, это тот самый случай, когда социальный феномен волонтерской деятельности в республике уже получил достаточно широкое распространение, а правового регулирования соответствующих отношений в едином законодательном акте пока нет. Сама жизнь диктует необходимость этого.

Полагаю, что реализация будущего закона повысит заинтересованность граждан в такой активности. Законом предполагается закрепить конкретные, понятные для всех правила. На мой взгляд, это будет способствовать вовлечению людей в оказание добровольной помощи в различных сферах конкретным группам и категориям населения, увеличению количества граждан, которые захотят участвовать в волонтерской деятельности.

Министерство юстиции выражает огромную признательность всем заинтересованным, которые активно вовлечены в процесс подготовки законопроекта и представили интересные конструктивные предложения по его содержательному наполнению.

БЕЛТА.-0-

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