Предложения по плану подготовки законопроектов на 2020 год можно внести до 10 мая

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 мая можно внести предложения в проект плана подготовки законопроектов на 2020 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) разрабатывает проект указа "Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2020 год". Предложения можно высказать на сайте "Правовой форум Беларуси".
НЦЗПИ в соответствии с законом от 17 июля 2018 года "О нормативных правовых актах" разрабатывает ежегодные планы подготовки законопроектов и вносит их в установленном порядке на утверждение Президента. Такие планы также могут предусматривать разработку концепций наиболее значимых и сложных законопроектов, вносимых на согласование главы государства.
При разработке плана подготовки законопроектов рассматриваются предложения субъектов права законодательной инициативы, госорганов и иных организаций, в том числе научных, общественных объединений, граждан, а также учитываются результаты научных исследований в области права и правового мониторинга.-0-
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