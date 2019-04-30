Предложения по плану подготовки законопроектов на 2020 год можно внести до 10 мая

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 10 мая можно внести предложения в проект плана подготовки законопроектов на 2020 год, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) разрабатывает проект указа "Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2020 год". Предложения можно высказать на сайте "Правовой форум Беларуси".

НЦЗПИ в соответствии с законом от 17 июля 2018 года "О нормативных правовых актах" разрабатывает ежегодные планы подготовки законопроектов и вносит их в установленном порядке на утверждение Президента. Такие планы также могут предусматривать разработку концепций наиболее значимых и сложных законопроектов, вносимых на согласование главы государства.

При разработке плана подготовки законопроектов рассматриваются предложения субъектов права законодательной инициативы, госорганов и иных организаций, в том числе научных, общественных объединений, граждан, а также учитываются результаты научных исследований в области права и правового мониторинга.-0-