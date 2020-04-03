Предложения по плану подготовки законопроектов на 2021 год можно внести до 4 мая

3 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Предложения в проект плана подготовки законопроектов на 2021 год можно внести до 4 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Национальный центр законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) разрабатывает проект указа "Об утверждении плана подготовки законопроектов на 2021 год". Предложения можно высказать на сайте "Правовой форум Беларуси".

НЦЗПИ в соответствии с законом от 17 июля 2018 года "О нормативных правовых актах" разрабатывает ежегодные планы подготовки законопроектов и вносит их в установленном порядке на утверждение Президента. Такие планы могут предусматривать разработку концепций наиболее значимых и сложных законопроектов, вносимых на согласование главы государства.

При разработке плана рассматриваются предложения субъектов права законодательной инициативы, госорганов и иных организаций, в том числе научных, общественных объединений, граждан. Учитываются и результаты научных исследований в области права и правового мониторинга.-0-