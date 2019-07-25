Предложения по замене пластиковой посуды в общепите должны быть выработаны к 1 октября - МАРТ

25 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Предложения по замене пластиковой посуды в объектах общественного питания должны быть выработаны до 1 октября. Об этом сообщила сегодня начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Виолетта Брезовская в пресс-центре БЕЛТА.

"У нас поручение до 1 октября проработать вопрос, как можно заменить пластиковую посуду в общественном питании", - сказала представитель МАРТ. При этом она отметила, что эта посуда сегодня достаточно распространена, особенно в небольших объектах общепита в сельской местности, а также крупных сетях фастфуда.

"То есть это очень большой, комплексный вопрос, чтобы просто взять и запретить. Мы должны сразу проработать вопрос, чтобы у нас было достаточно альтернативной посуды и приборов, а потом постепенно переходить на использование экологически безопасных", - считает Виолетта Брезовская.

По ее словам, к октябрю всеми госорганами уже будут выработаны конкретные предложения по поводу того, в каком направлении двигаться в данном вопросе.-0-

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