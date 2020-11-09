Предпосылок для дистанционки в школах нет, удаленно учатся не более 10% студентов - Петришенко

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предпосылок для перехода школ на дистанционный формат обучения из-за COVID-19 нет, удаленно занимаются не более 10% студентов, заявил в интервью БЕЛТА заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

"Пока предпосылок для введения дистанционки для школьников нет. Отмечу, что на протяжении первой четверти школу посещали не менее 85% учащихся, по болезни пропускали учебные занятия не более 11% школьников", - сообщил Игорь Петришенко.

В то же время при выявлении коронавируса в школах или вузах оперативно принимаются меры, чтобы не допустить распространения инфекции.

"Так, например, в университетах отдельные учебные группы, где есть заболевшие COVID-19, переходят на удаленный формат обучения с использованием информационных технологий. Сегодня в таком формате обучается не более 10% студентов", - пояснил заместитель премьер-министра.

Контроль за эпидемиологической ситуацией в школах и вузах будет продолжен. Решения о возможной корректировке учебного процесса будут приниматься с учетом показателей по заболеваемости, добавил Игорь Петришенко.

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