Предприятие НАН Беларуси получило награду на Евразийском фармацевтическом саммите

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное предприятие "Академфарм" Национальной академии наук Беларуси одержало победу в номинации "Инновация года" конкурса на соискание Eurasian Pharma Awards, который прошел в рамках Евразийского фармацевтического саммита (Ташкент, Узбекистан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"Награда получена за своевременность и инновационность разработок учреждения, за вывод на белорусский рынок первого дженерика ривароксабана. Данный препарат предназначен для профилактики и лечения осложнений сердечно-соссудистых заболеваний, связанных с повышенным риском тромбообразований. Победа на престижном конкурсе позволит государственному предприятию "Академфарм" НАН Беларуси повысить конкурентоспособность предприятия на рынках стран ЕАЭС", - сказали в пресс-службе.

На Евразийском фармацевтическом саммите обсуждались тенденции развития фармацевтических рынков, особенности регистрации препаратов в 13 странах: Беларуси, России, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Туркменистане, Украине, Грузии, Молдове и Монголии. В рамках саммита был проведен конкурс на соискание Eurasian Pharma Awards в 16 номинациях.-0-

Фото "Академфарм"