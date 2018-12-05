Предприятия Беларуси и Азербайджана подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере ИКТ

5 декабря, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Баку во время IV азербайджано-белорусского бизнес-форума в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) между государственным оператором связи Азербайджана ООО Aztelekom и республиканским унитарным предприятием электросвязи "Белтелеком" подписан меморандум о сотрудничестве.

Меморандум с азербайджанской стороны подписал генеральный директор Aztelekom Суат Пашаев, а с белорусской - заместитель генерального директора "Белтелекома" Сергей Туромша.

Также принят меморандум о сотрудничестве между Информационно-вычислительным центром (ИВЦ) Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Институтом прикладных программных систем (ИППС) Министерства связи и информатизации Беларуси. Документ подписали директор ИВЦ Эльнар Асадов и директор ИППС Игорь Михайловский.

Кроме того, меморандум о сотрудничестве подписали генеральный директор ООО Azerpoct Эмин Эфендиев и генеральный директор РУП "Белпочта" Владимир Матусевич.-0-