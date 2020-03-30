30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" расширили ассортимент выпускаемых масок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Так, ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" наряду с санитарно-гигиеническими (марлевыми) масками начало выпускать двухслойные маски из хлопчатобумажной ткани. Благодаря натуральному составу маска прекрасно абсорбирует и не препятствует свободному дыханию. Как сообщает производитель, тканевая маска предотвращает попадание в дыхательные пути переносчиков воздушно-капельных инфекций. Маску можно использовать многократно: достаточно постирать и прогладить утюгом.

ОАО "МедЛен" выпускает хлопко-льняные фильтры, которые подходят для любого типа масок, в том числе марлевых. Фильтр одноразовый, стерильный, обеспечивает барьер для защиты от болезнетворных микроорганизмов. Имеет липкий край для лучшей фиксации его на маске. Кроме этого, предприятие выпускает нетканые трехслойные маски с хлопковым фильтром.-0-