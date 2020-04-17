Предприятия "Беллегпрома" в сутки шьют почти 2,3 млн медицинских масок

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллегпрома" в сутки шьют почти 2,3 млн масок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Была поставлена задача к 15 апреля выпускать 2 млн защитных масок в сутки. Концерн "Беллегпром" и руководство облисполкомов, Минского горисполкома максимально привлекли к изготовлению защитных изделий представителей частного бизнеса, профильные учреждения образования. Благодаря слаженной работе задача была выполнена. Суточный объем производства вырос почти до 2,3 млн", - рассказали в пресс-службе.

Всего с начала февраля выпущено более 20 млн масок. Сегодня ряд предприятий белорусского легпрома также выпускает защитные комбинезоны для медиков - порядка 35 тыс. изделий в сутки. В "Беллегпроме" отметили, что объемы производства защитных халатов, комбинезонов, бахил будут наращиваться.

Как сообщалось ранее, правительство приняло решение определить РУП "Белфармация" единым оператором по реализации всего ассортимента защитных изделий. Теперь поставки защитных масок в аптечную сеть всех форм собственности будет курировать единый оператор. Мера принята, чтобы процессы поставок и отгрузок были прозрачными, а цены на маски не завышались. Для медицинского персонала маски отгружает УП "Белмедтехника".-0-