Предприятия оборонного сектора Беларуси участвуют в форуме "Армия-2021" в Подмосковье

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Подмосковье проходит международный военно-технический форум "Армия-2021". В форуме участвуют предприятия оборонного сектора Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.В этом году свои стенды развернули более 20 отечественных оборонных заводов, НИИ, конструкторских бюро."Армия-2021" - это уникальная площадка для демонстрации новинок вооружения, военной техники и перспективных разработок. Это одна из крупнейших мировых выставок в области обороны. Общая площадь экспозиции составляет примерно 330 тыс. кв.м. На площадках свою продукцию представили предприятия из тринадцати стран - всего свыше 28 тыс. экспонатов.-0-