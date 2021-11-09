Предприятия с 50% инвалидов в коллективе могут освободить от уплаты налога на землю

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 2022 года предприятия с долей работающих на них людей с инвалидностью 50% и более могут быть освобождены от уплаты налога на землю. Об этом сообщил сегодня председатель центрального правления ОО "БелТИЗ" Олег Шепель на пресс-конференции "Создание доступной среды для людей с инвалидностью по зрению" в пресс-центре БЕЛТА.

"Со следующего года, если все будет хорошо, надеемся, наши предприятия будут освобождены от уплаты налога на землю, - сказал Олег Шепель. - Эти предприятия нельзя оценивать как производственные, они социальные. Вся социальная инфраструктура находится на его территории. Обычно клуб, спортивный зал, поликлиника, комната реабилитации освобождены от уплаты налога. Но у нас это все входит в структуру предприятия, например, клуб - на втором этаже, спортзал - на третьем. Почему мы должны уплачивать налог на землю, если другие социальные объекты, даже не для инвалидов, его не платят?"

По словам Олега Шепеля, в Министерстве финансов поняли эту проблему, учли перечисленные аргументы. Он уточнил, что на льготу, если она будет введена, смогут рассчитывать не только предприятия ОО "БелТИЗ", а любые, в которых доля работающих людей с инвалидностью (любого типа нарушений) будет 50% и более.

ОО "БелТИЗ" в этом году отметило 98-летие. Одну из важнейших своих задач по реабилитации оно видит в создании условий, когда незрячий или слабовидящий человек полезен и востребован в обществе. Сейчас у объединения вместе с филиалами работает 18 предприятий во всех областных и крупных районных центрах.-0-

Фото Егора Павлющика