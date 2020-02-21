Предрасположенность к заболеваниям и психоэмоциональный статус - что может определить генетика

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые занимаются установлением генетических механизмов риска возникновения широко распространенных заболеваний, а также разработкой ДНК-технологии определения психоэмоционального статуса человека. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Президиума НАН, научный руководитель союзной программы "ДНК-идентификация" с белорусской стороны Александр Кильчевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы выполняем шесть проектов, касающихся сердечно-сосудистых, эндокринных, аутоиммунных, костно-мышечных, онкологических и некоронарогенных заболеваний сердца. Определены генетические особенности пациентов с узлами щитовидной железы и сахарным диабетом 2 типа, что позволяет оценить риск, персонифицировать подходы к профилактике, диагностике и лечению. Установлены маркеры, которые позволяют идентифицировать предрасположенность к заболеваниям тромбогенного характера", - сказал Александр Кильчевский.

Кроме того, выявлены патогенные мутации, которые вызывают несовершенный остеогенез. Проводится поиск клинических и генетических маркеров у пациентов с кардиомиопатиями и их родственников для предупреждения случаев внезапной смерти. "Это персонифицированная, точная медицина. Если мы изучили геном конкретного человека, определили, чем он может в перспективе заболеть, это позволяет скорректировать его образ жизни, что-то посоветовать врачам", - обратил внимание ученый.

"Генетика интеллекта - это очень сложная сфера, мы пока к ней подбираемся. Определение потенциального Пушкина или Эйнштейна - задача отдаленного будущего. А что касается психоэмоционального статуса личности, здесь уже есть разработки. Определяем генетические особенности людей с различным темпераментом, психикой. Эта информация очень важна прежде всего для профилей деятельности, где требуется выдержка. Это авиадиспетчеры, пилоты, сотрудники спецподразделений. Мы можем оценивать их физические и психологические качества", - отметил Александр Кильчевский.

Ученые установили, что белорусская популяция отличается относительно низким уровнем депрессивности и тревожности. Наибольшая эмоциональная стабильность выявлена у представителей спецподразделений Беларуси.

Цель союзной программы "ДНК-идентификация" (2017-2021 годы) - разработка для применения в криминалистике и медицине инновационных ДНК-технологий, позволяющих повысить эффективность обеспечения безопасности. С белорусской стороны госзаказчиком программы является Национальная академия наук, с российской - Министерство науки и высшего образования. Головная организация от Беларуси - Институт генетики и цитологии НАН, соисполнители - организации Государственного комитета судебных экспертиз и Министерства здравоохранения. Разработанные ДНК-технологии планируется применить в работе криминалистических лабораторий правоохранительных органов двух стран, а также внедрить в Республиканском центре геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН и в учреждения Минздрава Беларуси.-0-