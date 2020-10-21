Председатель "Белой Руси" Геннадий Давыдько: нам нужно формировать партию

21 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько сегодня во время проведения диалоговой площадки в Витебске заявил, что организации нужно формировать партию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Похоже, что нам нужно формировать партию. Предварительное условное название - партия народного единства "Белая Русь". Слово "единство", скорее всего, предполагает правоцентристскую партию с хорошим левым молодежным крылом, с социальными гарантиями", - отметил Геннадий Давыдько.

По его словам, сейчас начнется работа над уставом и программой политической силы. В ближайшие дни проект устава появится на сайте "Белой Руси", можно будет присылать свои предложения. "Общественное объединение останется, будут приниматься новые члены. "Белая Русь" - это будет массовая основа партии, но в нее можно и не вступать. Потому что партийная дисциплина будет немного другая, загрузка и ответственность тоже", - сказал председатель "Белой Руси".

Геннадий Давыдько заверил, что возглавлять партию не собирается, лидера будут искать. "Это должен быть молодой уверенный государственник", - отметил он.

Партию планируют организовать сразу после реформы Основного закона. Сейчас собираются предложения по внесению изменений в Конституцию. До нового года их планируют аккумулировать. Геннадий Давыдько предположил, что референдум по Конституции может пройти в марте-апреле следующего года.-0-

Фото Александра Хитрова