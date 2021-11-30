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30 ноября 2021, 14:25

Председатель БелТИЗ: мы чувствуем поддержку власти и общества

Фото из архива
Фото из архива

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы чувствуем поддержку и отклик со стороны населения. Об этом сегодня заявила журналистам председатель Минской областной организации ОО "БелТИЗ" Светлана Сенько во время пресс-конференции, посвященной Международному дню инвалидов, который отмечают 3 декабря, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусское товарищество инвалидов по зрению существует уже более 90 лет. На протяжении этого периода мы занимаемся разными вопросами, которые позволяют незрячим и слабовидящим людям жить качественно. Им важно быть реабилитированными, поэтому наша организация уделяет особое внимание вопросам социальной адаптации. Незрячим тяжело перемещаться даже в малом пространстве, справляться с бытовыми вещами, пока их не обучили этому. Поэтому мы стараемся помогать своими силами", - сказала Светлана Сенько.

Как отметила председатель, "БелТИЗ" активно взаимодействует с комитетом по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома. "В 2008 году в нашей стране появилось первое отделение реабилитации для людей с инвалидностью по зрению, и речь идет не о медицинской помощи. Людей учат обычным навыкам: пользованию тростью, бытовыми приборами, работе на компьютере без зрительного контроля", - подчеркнула она.

"В Беларуси появилось много законодательных моментов, связанных с организацией доступной среды. Она современная, активная и в ней заключены инновационные технологии, поэтому нам вновь приходится учить и учиться. Здесь важен момент получения этих услуг в шаговой доступности по месту жительства. Была проведена хорошая подготовительная работа, в которую входили обучающие семинары с социальными работниками по различным направлениям реабилитации. Наши сотрудники познакомили территориальные центры с основами письма и чтения шрифтом Брайля, а также со всеми современными приложениями к сенсорным устройствам. Все для того, чтобы люди знали: если ты научишься этим пользоваться - жизнь станет гораздо качественнее", - добавила председатель.

Светлана Сенько также отметила, что "БелТИЗ" проводит обучающие семинары для разных сфер обслуживания по этике взаимодействия с незрячими людьми. "Например, в супермаркете важно, чтобы люди помогали человеку, который не имеет возможности увидеть. Мы стараемся рассказывать, как сделать это качественно, этично и безопасно, чтобы помогающий также не попал в неловкую ситуацию", - обратила внимание она.

"Несмотря на то, что в товариществе есть определенное количество предприятий для трудоустройства, важно, чтобы человек имел возможность найти работу где-то еще. Люди с ограниченными возможностями по зрению хотят быть конкурентными на открытом рынке труда. Среди наших людей есть хорошие психологи, которые могли бы применить знания и возможности на практике. Поэтому мы сотрудничаем с центром занятости и стараемся брать на адаптацию тех ребят, которые уже научились применять свои профессиональные качества и коммуникации. Здорово, что некоторые уже нашли работу", - поделилась руководитель "БелТИЗ".

Для людей с инвалидностью по зрению проводится большое количество спортивных соревнований. "Жизнь любого человека невозможна без хобби, увлечений. Здесь нас поддерживают как Миноблисполком, так и Мингорисполком. Мы проводим не только классические чемпионаты по шашкам и шахматам, в программе мероприятий есть еще и активные виды спорта: настольный теннис, игра с мячом голбол. Ребята участвуют в туристических слетах с полосой препятствий, а также в спартакиадах, где мы плаваем, играем в футбол. Ежегодно проводятся музыкальные фестивали и мастер-классы", - рассказала Светлана Сенько.

"Видим поддержку и отклик со стороны населения. Наши ребята стали чаще появляться на улицах благодаря созданию доступной среды: появились тактильная плитка, речевые информаторы, звуковые светофоры. Мы видим неравнодушных людей, которые предлагают нам свою помощь. Приятно, что это проявляется все больше", - заключила она.-0-

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