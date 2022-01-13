Председатель БНП 22 января проведет выездной прием граждан

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Новости темы "Обращения граждан - обратная связь"
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БНП.
Прием будет вестись 22 января с 10.00 до 12.00 в Нотариальной конторе Пуховичского района Минской области (Марьина Горка, улица Ленинская, д. 19 а-1). Обратиться можно по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.
Записаться на прием можно по телефону нотариальной конторы 8 (01713) 3-64-99.-0-