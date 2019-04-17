Председатель БООР о турнирах для охотников и рыболовов, туризме и экологических акциях

В Беларуси в 2018 году вступили в силу новые правила охоты. О влиянии этих изменений на развитие охотничьего хозяйства, международных конкурсах и иностранных туристах в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Белорусского общества охотников и рыболовов Юрий Шумский.

- Юрий Иванович, какой эффект оказали новые правила на развитие охотничьего хозяйства?

- Новые нормы положительно сказались на охотничьем хозяйстве страны. Расширился перечень разрешенных к добыче охотничьих птиц (добавились гоголь и свиязь), изменился порядок исчисления срока весенней охоты. Ранее охота была разрешена в течение 28 календарных дней. Охотхозяйства сами устанавливали у себя конкретные сроки весенней охоты в этих пределах. Как только прошла первая охота, начинался отсчет. Были случаи, когда не угадывали с погодой и прилетом птиц. Сейчас разрешено 28 дней непосредственно охоты. Благодаря этому охотпользователям стало проще рассчитывать протяженность весеннего охотничьего сезона, а у охотников появилась дополнительная возможность поохотиться на птиц, которые появляются у нас в основном на пролете.

В 2018-2020 годах проходит эксперимент по закреплению охотничьих угодий за первичными организационными структурами БООР в 12 районах Беларуси (по два в каждой области). Задействованы Малоритский, Пинский, Докшицкий, Дубровенский, Калинковичский, Мозырский, Лидский, Новогрудский, Пуховичский, Стародорожский, Кировский и Кличевский районы. Участниками эксперимента стали охотники - члены первичной организационной структуры БООР, имеющие билеты охотника и рыболова, независимо от места их жительства или места работы, которые согласились с его условиями и заключили договор. При выполнении условий договора плата за охотничьи путевки с участников эксперимента не взимается.

В 2018 году после вступления в силу указа №112 "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства" договор подписали 300 человек. К настоящему времени эта цифра выросла примерно в полтора раза. За первичными организационными структурами закреплено 244 тыс. га охотничьих угодий, из которых 119 тыс. га являются лесными. Охотникам предоставляются угодья, где можно активно вести работу по наращиванию численности копытных животных.

Заключившие договор члены БООР начали активно заниматься подкормкой охотничьих животных. Силами закрепленных за угодьями охотников в 2018 году заготовлено около 100 т различных кормов для подкормки охотничьих животных, посеяно 16 га рапсовых полей. Возводятся биотехнические сооружения: построено 12 кормушек для оленя и косули, 16 стационарных и 39 переносных вышек, 164 солонца, три остановочных пункта. Для соблюдения техники безопасности при проведении загонных охот обустроено 25 км стрелковых линий, оборудованных полувышками или штандами.

Хотелось бы, чтобы мероприятия по закреплению охотников за угодьями распространились на всю страну. Это перспективное направление развития охотничьего хозяйства позволяет удешевить охоту, повысить заинтересованность охотников в том, чтобы стать хозяевами в угодьях, а не только потребителями.

- В Беларуси в 2019 году планируется провести чемпионат Европы среди вабильщиков оленя. Что из себя представляет этот турнир?

- Участники чемпионатов среди вабильщиков соревнуются в разных дисциплинах, например имитируют голос молодого оленя, взрослого, оленя-вожака со стадом или даже двух оленей, вызывающих друг друга на бой. Можно использовать любые предметы, кроме электронных манков.

В 2012 году я в составе интернациональной команды Беларусь-Эстония впервые поучаствовал в чемпионате Европы среди вабильщиков оленя. А с 2013 года БООР регулярно принимает участие в этих чемпионатах, выставляет команду. В 2019 году Беларуси предоставлено право провести этот чемпионат у себя. Мы не впервые будем принимать такие соревнования: в 2015-м турнир прошел в Беловежской пуще. В этом году организатором чемпионата Европы выступит Белорусское общество охотников и рыболовов совместно с охотничьим хозяйством "Красный Бор" в Витебской области. Именно на территории этого хозяйства и состоятся соревнования. Даты проведения уже известны - 24-25 мая. В настоящий момент подали заявки команды из 13 стран, в том числе из Беларуси. Это мероприятие приурочено к фестивалю "Праздник охоты", где охотники будут соревноваться в скорости, выносливости и меткости. Планируется также кулинарный конкурс. Зрителям организаторы подготовили множество различных сюрпризов.

- Какие еще интересные международные соревнования в сфере охоты и рыболовства пройдут в Беларуси в ближайшие годы?

- БООР в прошлом году провело в Беларуси чемпионат мира по лову рыбы фидером среди клубов. Организация этого спортивного мероприятия была высоко оценена Международной федерацией рыболовного спорта в пресной воде (FIPSed) и членами спортивных делегаций команд-участниц. В результате нам было предложено рассмотреть вопрос проведения в 2021 году в Беларуси конгресса Международной конфедерации рыболовного спорта (CIPS). Мы готовы организовать этот конгресс и уже направили заявку в CIPS. Планируется, что конгресс 2021 года будет выборным: такое событие проходит раз в четыре года и собирает максимальное количество представителей федераций различных стран мира, поэтому мы заинтересованы в его проведении. В настоящее время в Международной конфедерации рыболовного спорта представлено около 90 стран. Окончательное решение по этому вопросу будет принято с 2 по 4 мая этого года в Алматы (Казахстан), где состоится очередной конгресс.

Ежегодно БООР проводит кинологические мероприятия по охотничьему собаководству, которые посещают также специалисты из зарубежья: Литвы, Латвии, Польши, России, Украины. В 2019 году пройдут открытые чемпионаты Беларуси национальных пород гончих (18-19 мая), норных собак (24-26 мая), легавых собак по болотной дичи (1-4 августа), ретриверов по розыску и подаче пернатой дичи (20-22 сентября).

- Как развивается в Беларуси охотничий туризм? Какие виды охоты привлекают иностранцев?

- Зарубежные гости охотятся на лосей, оленей, косуль, глухарей, тетеревов, гусей, вальдшнепов и другие виды дичи. С участием иностранных граждан в 2018 году проведено 838 туров, всего хозяйства БООР посетили более 2 тыс. охотников. Выручка от иностранного охотничьего туризма составила 847 тыс. евро. С каждым годом происходит значительный рост. Для сравнения: в 2015 году охотугодья хозяйств системы БООР посетили 1497 иностранных охотников, было проведено 665 охотничьих туров, доходы при этом составили 533 тыс. евро.

Основная доля иностранных охотников - граждане России (около 85%). В последние годы значительно увеличился удельный вес граждан Евросоюза (в 2018 году - до 15,5%). Среди них преобладают охотники из Польши, Франции, Германии, Австрии и Чехии.

Для привлечения иностранных охотников и увеличения доходной части охотничьих хозяйств важно участвовать в международных специализированных выставках. В 2018 году БООР представляло свою экспозицию в Дортмунде и Ганновере (Германия), Зальцбурге (Австрия), Москве (Россия). Отдача от этих выставок с каждым годом существенно возрастает. Выручка от охотничьих туров с участием привлеченных иностранцев в 2018 году в пять раз превысила расходы БООР на выставочную деятельность.

Введение 30-дневного безвизового режима положительно сказалось на увеличении количества посещающих нашу страну иностранных охотников, так как уменьшилась стоимость тура и сократилось время на оформление документов. Возросло и число тех, кто приехал в Беларусь на экскурсию либо по рабочим вопросам и заодно поохотился в наших хозяйствах с арендным оружием.

- БООР занимается созданием новых популяций благородных оленей, зарыблением водоемов. Каковы планы на 2019 год?

- В 2018 году организационные структуры БООР закупили 459 особей благородного оленя для формирования новых микропопуляций этого вида в арендованных охотничьих угодьях в Вилейском, Молодечненском, Любанском, Пинском, Светлогорском, Октябрьском, Сморгонском, Глубокском, Быховском и других районах. В 2019 году планируется выпустить завезенных оленей в охотничьи угодья. В настоящее время прорабатывается вопрос новой закупки оленей, при этом планируется их поставка не менее чем в одно охотхозяйство в каждой области.

Начиная с 2014 года БООР осуществляет зарыбление рыболовных угодий фонда запаса. За этот период за счет средств БООР зарыблено 58 социально значимых водоемов страны, в которые вселено 164 т, или свыше 720 тыс. особей различных видов рыб (щука, сом, стерлядь, линь, карп, карась, амур, толстолобик). Ежегодно в водоемы страны вселяется около 30 т, или свыше 100 тыс. особей различных видов рыб. В 2019 году БООР продолжит эти мероприятия: планируется зарыбление Вилейского, Зельвенского, Полоцкого, Тетеринского водохранилищ.

- В каких экологических акциях и акциях по наведению порядка на земле участвуют члены БООР?

- Ежегодно Белорусское общество охотников и рыболовов участвует в акциях "Чистый водоем", "Неделя леса", "Сделаем вместе" и "Чистый лес". Что касается акции "Чистый водоем", БООР является инициатором ее проведения и организатором. В этом году акция проходит с 11 по 19 апреля. Она проводится с 2014 года, в ней может принять участие любой желающий. За это время члены БООР совместно с представителями других организаций и другими участниками акции привели в порядок более 4 тыс. км береговой линии водоемов и водотоков страны. В акции приняли участие свыше 30 тыс. человек, около 5 тыс. куб.м мусора вывезено на полигоны твердых коммунальных отходов.

Берега наших рек и озер становятся чище. С каждым годом объем мусора, убранного с одного километра береговой линии, уменьшается. В 2016 году на 1 км береговой линии приходилось в среднем 0,83 куб.м мусора, в 2017 году - 0,78 куб.м, в 2018-м - 0,65 куб.м.

- Какую процедуру нужно пройти, чтобы стать членом БООР?

- Для вступления в Белорусское общество охотников и рыболовов нужно обратиться в организационную структуру БООР. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и одну фотографию размером 3Ч4 см. Нужно также оплатить вступительный и членский взносы. От вступительного взноса освобождаются члены юношеской секции при условии членства в ней не менее одного года, а также те, кто прошел подготовку в системе БООР к сдаче специального охотничьего экзамена для получения государственного удостоверения на право охоты.

Начинающим советую в первую очередь внимательно изучить правила охоты и рыболовства в нашей стране. И помнить, что самое главное - бережно относиться к природе, соблюдать традиции, охотничью этику.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-