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25 мая 2021, 21:34

Председатель БСЖ: нам нужно сформировать мощное молодежное крыло

Елена Богдан. Фото из архива
Елена Богдан. Фото из архива

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскому союзу женщин необходимо сформировать мощное молодежное крыло, заявила его председатель, первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на семинаре в Белорусском государственном медицинском университете "Роль студенческого самоуправления и общественных организаций в деятельности учреждения высшего образования", передает корреспондент БЕЛТА.

"Обращаюсь в первую очередь к девушкам, которые находятся в этом зале. В вас руководство Белорусского союза женщин видит смену. Нам нужно сформировать мощное молодежное крыло. Потому что когда я говорю с молодежью, сейчас я воспринимаюсь как мама", - сказала Елена Богдан. В этой связи она продолжила: "Очень интересную вещь я прочитала на своем календаре. Там была фраза: "Сила звука - удивительная вещь: мама сказала сегодня, а дошло до меня через 20 лет".

По словам Елены Богдан, сегодня БСЖ - одна из самых сильных общественных организаций в стране. "Не потому, что мы женщины, и не потому, что нас больше 140 тысяч. Мы реально делаем что-то", - сказала она.

В частности, в преддверии VI Всебелорусского народного собрания от первичных организаций Белорусского союза женщин поступило более 1,5 тыс. предложений. "Мы сформировали 67 разделов. Конечно, за 2,5 минуты, которые были предоставлены для доклада, озвучить их было нельзя. Но мы запланировали ряд мероприятий, чтобы дать развитие и, самое главное, довести до логического завершения то, что нам предложили члены нашей общественной организации", - отметила председатель союза.

Она также поблагодарила активистов всех медицинских вузов, что они находят время для общественной работы. "Из таких людей и должен формироваться пул будущих руководителей и организаторов здравоохранения. Если человек умеет совмещать профессиональную деятельность и находить время, желание и силы, чтобы заниматься общественной работой, значит, у вас сегодня есть задатки, чтобы стать организатором здравоохранения", - добавила она.

"Возможно, кто-то считает странным то, что люди за спасибо идут и делают добрые дела ради кого-то. Но мы их делаем ради людей нашей страны, ради тех, кто в этом нуждается", - заключила председатель БСЖ.-0-

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