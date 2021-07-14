Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 14 июля 2021
Минск Переменная облачность +28°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:17 Витебская транспортная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации катамаранов Регионы
13:11 На Балканах обнаружили остатки древнейшей в мире косметики Калейдоскоп
13:07 Председатель дисциплинарной комиссии БРКА прокомментировала исключение 5 адвокатов из профсообщества Общество
12:49 ГАИ Минской области усилит контроль за соблюдением ПДД водителями мототранспорта Регионы
12:47 В Минске на перекрестке мужчина на скутере врезался в автомобиль Происшествия
12:42 КС признал закон по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя соответствующим Конституции Общество
12:38 Брестчанин задержан за призывы к протестам Происшествия
12:34 БУТБ обеспечит единый канал сбыта и закупок для сельхозпроизводителей Беларуси и Воронежской области Экономика
12:30 В Бобруйске под колеса легковушки попал велосипедист Происшествия
12:25 Профсоюзы Брестской области контролируют температурный режим на предприятиях Регионы
12:07 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 июля из-за жары Общество
12:06 Большим круизным лайнерам запретят заплывать в центр Венеции В мире
12:02 Михаил Боярский опроверг новость о своей госпитализации из-за коронавируса В мире
12:01 ГАИ проводит негласный контроль за соблюдением ПДД мотоциклистами Общество
12:00 Облегченная спецодежда и сокращенный рабочий день - как борются с жарой на предприятиях Могилевщины Регионы
11:56 В Минске парню вынесен приговор за несанкционированное изменение информации на сайте колледжа Происшествия
11:53 ФОТОФАКТ: В Минске проходят республиканские соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" Регионы
11:48 В России за последние сутки отмечен максимум смертей от COVID-19 с начала пандемии В мире
11:45 На Олимпиаде официальные делегации освобождены от обязательного карантина В мире
11:40 В Свислочи военнослужащие снесли 35-метровую дымовую трубу взрывным способом Регионы
11:38 Жара повлияла на урожай черники в Брестской области Регионы
11:31 На Украине из-за долгов по зарплате бастуют шахтеры В мире
11:30 В Киеве полиция применила слезоточивый газ против протестующих пенсионеров В мире
11:26 ФОТОФАКТ: Около 280 ремесленников представили свои изделия на ярмарке "Задзвінскі кірмаш" Культура
11:23 В Киеве военные и пенсионеры МВД пытаются прорваться в Верховную раду В мире
11:20 В Минске на некоторых участках дорог временно не будут работать светофоры Регионы
11:17 В Новополоцке житель оборудовал специальное помещение для выращивания конопли Происшествия
11:15 Маршрут Республиканского молодежного поезда #БеларусьМолодежьЕдинство составит около 2 тыс. км Общество
11:14 Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом В мире
11:11 В Таможенный кодекс ЕАЭС намерены внести изменения насчет интернет-торговли Экономика
Все новости
Все новости
Общество
14 июля 2021, 13:07

Председатель дисциплинарной комиссии БРКА прокомментировала исключение 5 адвокатов из профсообщества

Фото из архива
Фото из архива

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любое решение дисциплинарной комиссии основано на защите интересов каждого адвоката и адвокатского сообщества в целом. Об этом говорится в сообщении за подписью председателя дисциплинарной комиссии Белорусской республиканской коллегии адвокатов Татьяны Ткаченок, размещенном на сайте БРКА, сообщает БЕЛТА.

С начала года пять адвокатов были исключены из адвокатского сообщества решениями дисциплинарных комиссий за нарушение требований и условий осуществления профессиональной деятельности.

Свое отношение к примененным к ним дисциплинарным взысканиям отдельные - уже бывшие - адвокаты высказывали публично, в том числе в социальных сетях и других интернет-ресурсах. "Их комментарии не соответствовали действительности: искажалась позиция дисциплинарной комиссии либо ситуация преподносилась необъективно в целом", - заявила Татьяна Ткаченок.

Вместе с тем председатель дисциплинарной комиссии БРКА сообщила, что каждому решению об исключении предшествовали беседы с адвокатом заведующего юридической консультацией, председателя территориальной коллегии. "Как правило, нарушители в разговорах понимали и признавали свои ошибки, обещали исправиться, но уже на следующий день продолжали нарушать правила профессиональной этики. Решение об исключении адвоката принималось только тогда, когда становилось ясно, что ожидать от него прекращения нарушений правил профессиональной этики не приходится", - отметила она.

Татьяна Ткаченок уверена, что, игнорируя законодательство и пренебрегая правилами сообщества, осуществлять профессиональную деятельность невозможно. Это касается не только сообщества адвокатов, но и любого другого профессионального сообщества, добавила она.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
юридические службы
Новости рубрики Общество
Фото из архива КС признал закон по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя соответствующим Конституции
Фото из архива Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 июля из-за жары
Фото из архива ГАИ проводит негласный контроль за соблюдением ПДД мотоциклистами
Фото из архива Маршрут Республиканского молодежного поезда #БеларусьМолодежьЕдинство составит около 2 тыс. км
Фото из архива Агентство "Континент недвижимости" лишено лицензии на оказание риелторских услуг
Фото из архива Скоростной поезд Минск - Москва уже перевез более 100 тыс. пассажиров
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА Более 5 часов длились переговоры Лукашенко и Путина в Санкт-Петербурге
В Беларуси стартует ЦТ в резервные дни
КС признал закон по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя соответствующим Конституции
Эквайринг в интернете – ищем выгоды для владельцев бизнеса и покупателей
Топ-новости
Первые мероприятия стартуют на "Славянском базаре в Витебске"
Восточная сказка в Minsk World! Ключи от своих квартир получили жильцы дома "Стамбул"
В Беларуси удалось предотвратить ряд терактов благодаря внедрению сотрудников КГБ в чат ОГСБ
Скоростной поезд Минск - Москва уже перевез более 100 тыс. пассажиров
ГАИ проводит негласный контроль за соблюдением ПДД мотоциклистами
Председатель дисциплинарной комиссии БРКА прокомментировала исключение 5 адвокатов из профсообщества
На белорусских нефтяных месторождениях в первом полугодии пробурили 23 скважины
"Пустая трата средств и времени" - МИД о резолюции СПЧ ООН по Беларуси
Маршрут Республиканского молодежного поезда #БеларусьМолодежьЕдинство составит около 2 тыс. км
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 89 районах Беларуси
КГБ возбудил уголовное дело по факту попытки поджога дома Олега Гайдукевича
Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира в Будапеште
ММЗ заключил экспортные контракты на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге
Определен порядок дачи и отзыва согласия на внесение в ЦИСЗ персональных данных пациента
МЧС напомнило о правилах поведения при грозе
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.