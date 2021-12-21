Председатель ГКСЭ назвал добрым и благородным делом участие в акции "Наши дети"

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков считает, что участие в акции "Наши дети" - доброе и благородное дело. Об этом он заявил во время посещения Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации №2 Фрунзенского района Минска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКСЭ.

Госкомитет судебных экспертиз более восьми лет шефствует над детьми этого центра. Сотрудники центрального аппарата ГКСЭ и подчиненных организаций всегда неравнодушно относятся к проблемам воспитанников и в любой момент готовы оказать необходимую помощь администрации центра в их нелегком труде.

Во время посещения сегодня центра Алексей Волков поздравил воспитанников, их родителей, а также сотрудников с наступающим Новым годом. Он отметил, что активное участие в акции "Наши дети" - доброе и благородное дело, позволяющее окружить детей вниманием и заботой, а также дающее возможность подарить им настоящий волшебный праздник. "Хочется надеяться, что наш вклад приблизит каждого из ребят к заветной мечте, ведь, поддерживая и помогая друг другу, можно справиться с любыми препятствиями на жизненном пути", - сказал он.

Участники акции посетили учебные классы, посмотрели новогоднее представление, вручили детям и сотрудникам центра новогодние подарки.

Ежегодная благотворительная акция "Наши дети", проводимая в канун новогодних праздников по инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко, стала уже традиционной в Беларуси. В этом году акция проходит с 14 декабря 2021 года по 14 января 2022-го.-0-

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