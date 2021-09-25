Председатель Госкомвоенпрома о влиянии западных санкций в оборонсекторе: каких-то глобальных рисков нет

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус отмечает, что каких-то глобальных рисков и влияния западных санкций на оборонный сектор страны нет. Соответствующие заявления он сделал в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

Глава Госкомвоенпрома отметил, что оборонный сектор уже и так на протяжении ряда лет находился под западными санкциями, а потому ничего нового в последнем обострении нет: "Санкции на начальном этапе условно повлияли на работу оборонного сектора экономики. Но сказать, что это было что-то критическое, не представляется возможным. Мы постоянно находимся в санкциях. Да, пришлось мобилизовать определенные усилия. Мы детально проанализировали потенциальные риски и проблемы, которые могут возникнуть, разработали соответствующий план".

"Правительство очень серьезно помогает по данному вопросу. Санкционная политика коллективного Запада ни в коем случае не повлияет на те механизмы взаимодействия, которые есть между нами и нашими стратегическими партнерами - Россия и Китай. У нас четко отлаженные механизмы взаимодействия, мы очень серьезно работаем в сфере военно-технического сотрудничества", - подчеркнул он.

Таким образом, каких-то глобальных рисков на сегодняшний момент нет. "Но это (санкции. - Прим. БЕЛТА) заставляет нас мобилизовать усилия. Мы и до этого занимались вопросами импортозамещения. Но на сегодняшний момент этот вопрос еще более актуален. По этому году по нашим планам мы порядка $30-32 млн. работами, услугами и отдельными вещами заместим - то, что мы когда-то приобретали у наших партнеров. На следующий год у нас план до $72 млн. Работа в этом плане организована. Как отметил мой коллега - министр промышленности - постараемся вас удивлять, - рассказал Дмитрий Пантус.-0-