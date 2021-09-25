Председатель Госкомвоенпрома рассказал, сколько военных новинок ежегодно ставят в Беларуси на вооружение

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус рассказал, сколько военных новинок ежегодно ставят в Беларуси на вооружение. Соответствующие заявления он сделал в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Пантус подтвердил, что в ходе прошедших военных белорусско-российских учений "Запад 2021" использовались новейшие образцы белорусского оружия. "За последние годы ежегодно от 10 до 15 позиций мы ставим на вооружение. Это достаточно серьезная цифра даже по мировым меркам. Стараемся сделать все для выполнения задачи, которую ставит глава государства, чтобы у наших Вооруженных Сил были самые современные вооружение и техника", - рассказал председатель Госкомвоенпрома.

Дмитрий Пантус отметил, что если раньше войны прошлого столетия назывались "войнами моторов", то на сегодняшний день требования к вооружению и технике очень серьезно возросли. Прежде всего, к высокотехнологичности и способности передавать большие объемы данных, работать в режиме реального времени, быть помехозащищенными.

В связи с этим он рассказал, что в Беларуси большое внимание уделяется средствам связи и автоматизированным системам управления. Только за последние 5 лет в стране реализовано две государственные программы по разработке самых современных средств связи. На сегодняшний момент они успешно используются, в том числе были задействованы в ходе учений.

Также много внимания уделяется вопросам борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Для этого есть современные, в том числе уникальные, средства радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции, которые производятся в Беларуси.

Естественно, в стране ведется и разработка беспилотных летательных аппаратов. "Серьезно продвинулись в этом направлении. Уже два ударных БПЛА квадрокоптерного типа до конца года пройдут государственные испытания. В том числе будут зачтены те пуски, которые проходили в рамках учений. В следующем году еще несколько таких изделий пройдут испытания и, думаю, успешно станут на вооружение", - рассказал Дмитрий Пантус.-0-