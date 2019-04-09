Председатель Конгресса местных и региональных властей СЕ посетит с рабочим визитом Минск

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики пройдет в белорусской столице 29-30 апреля. Участие в нем примут представители Конгресса местных и региональных властей Совета Европы (КМРВСЕ). Делегацию возглавит председатель КМРВСЕ Андерс Кнапе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Заседание будет посвящено совершенствованию законодательства Беларуси по вопросам местного самоуправления в целях устойчивого развития территорий. "Участники мероприятия рассмотрят правовые основы местного самоуправления в Беларуси и за рубежом. Будут обсуждены актуальные вопросы развития местного самоуправления и совершенствования деятельности ассоциаций местных Советов депутатов", - рассказали в пресс-службе.

В верхней палате парламента отметили, что Совет по взаимодействию органов местного самоуправления активно взаимодействует с Конгрессом местных и региональных властей СЕ. В сентябре 2018 года Беларусь впервые посетила председатель Конгресса. На тот момент этот пост занимала Гудрун Мослер-Тернстрем. Она приняла участие в круглом столе по актуальным вопросам местного самоуправления, организованном Советом Республики.

В декабре 2018 года в Минске прошел семинар по вопросам развития в Беларуси ассоциаций местных Советов депутатов. В нем приняли участие ведущие эксперты по развитию местного самоуправления в странах - членах Совета Европы. Вопросы совершенствования работы ассоциаций местных Советов депутатов рассматривались в Минске и в феврале текущего года. В обсуждении также участвовали эксперты Совета Европы.-0-