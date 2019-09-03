Председатель Межпарламентского союза: мы можем положить конец терроризму

3 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Современное общество может предотвратить и положить конец терроризму в мире. Уверенность в этом высказала председатель Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон, открывая международную конференцию "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий", передает корреспондент БЕЛТА.

"Я присутствую здесь, потому что уверена, что мы можем предотвратить, остановить, положить конец терроризму", - заявила она.

"Терроризм руководствуется только одной идеологией - насилие как средство, деморализация общества как цель, которая преследуется, - продолжила Габриэла Куэвас Баррон. - Эта проблема сегодня является наиболее актуальной для общества и мира. Идеи превосходства и нетерпения - главный враг многообразия. История человечества помнит важность того, что нужно вести диалог, проявлять терпение".

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