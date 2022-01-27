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Общество
27 января 2022, 15:20

Председатель Молодежного парламента: уверен, что молодые люди придут на референдум, это же историческое событие

Фото из архива
Фото из архива

Предстоящий референдум, на который будет вынесен проект обновленного Основного закона страны, станет значимым событием в истории Беларуси. О том, насколько вовлечено юное поколение в процесс конституционного законотворчества, беседуем с председателем Молодежного парламента при Национальном собрании Егором Макаревичем.

Завтра нашей страны

Юноши и девушки, которые родились в независимой Беларуси, будут участвовать в референдуме впервые. Поэтому ждут данное историческое событие.

- Уверен, что молодые люди придут на референдум и проголосуют. Если избирательные кампании - местные Советы, парламентские, президентские - проходят с завидной регулярностью, то референдум - это исторический этап, и мне кажется, что каждый человек осознает его роль. Ведь речь идет о существенных, очень важных и далекоидущих преобразованиях с точки зрения развития страны, - отметил парламентарий. - Мы сегодня много ездим по Беларуси, проводим встречи в трудовых коллективах. Люди активно принимают участие в обсуждении тех или иных изменений, которые предполагается внести в нашу Конституцию. Чувствуется, что сегодня и для молодого поколения процесс политической трансформации белорусского общества не безразличен - эти изменения вносятся на десятилетия, им жить по этому Основному закону, это их завтрашний день, их будущее.

Какой будет явка?

В референдумах принимают участие граждане Беларуси, обладающие избирательным правом, достигшие 18 лет. Это делает его важнейшим проявлением демократии, позволяя населению самостоятельно принимать судьбоносные решения, влияющие на жизнь страны.

- И даже если сегодня молодой человек пока не обладает избирательным правом и не сможет, к примеру, прийти проголосовать на референдуме, тем не менее изменения Конституции коснутся и его, существенно повлияют на его жизнь. Мы это прекрасно понимаем, поэтому работаем в разных коллективах, в том числе со школьными, студенческими, - считает Егор Макаревич.

Сегодня много говорится о важности воспитания у подрастающего поколения чувства гражданской ответственности за судьбу страны, вовлечения его в общественно-политическую жизнь. Ведь именно молодежь - будущее государства, и от нее будет зависеть развитие Беларуси.

- Однако нужно понять простую вещь - электоральная активность молодежи на любых политических кампаниях не очень высокая, - рассуждает собеседник. - Поэтому вряд ли 99% белоруской молодежи придет и проголосует за проект изменений, хотя интерес к предстоящему референдуму огромный. Я бы акцентировал внимание на другом: важно разъяснять подрастающему поколению, в том числе через лидеров мнений, через соцсети, смысл тех преобразований, которые планируется внести в наш Основной закон. И даже если, например, тот же школьник не сможет участвовать в феврале в референдуме, он все равно будет понимать, для чего мы меняем Конституцию. Кропотливая, вдумчивая, комплексная работа по разъяснению смысла нововведений - это и есть противодействие той самой деструктивной информационной машине, которая работает против нашего общества. Почему сегодня проходит огромное количество встреч? Потому что именно из первых уст тех, кто трудился в составе конституционной комиссии, лидеров мнений, разъясняется смысл этих трансформаций и преобразований. Через участие в диалоговых площадках, стримах в социальных сетях мы вырываем наших парней и девушек из пагубного влияния негативных технологий, которые применяются в отношении нашей страны.

Молодежный парламент начал эту просветительскую работу еще задолго до вынесения проекта на всенародное обсуждение. Был запущен проект "Беларусь будущего", в рамках которого и сейчас проводятся дискуссионные площадки. В то время, когда работала конституционная комиссия, на официальном сайте Молодежного парламента собирали предложения по изменению нашего Основного закона, действовала онлайн приемная. Каждое предложение, которое поступало, было озвучено, в частности и на заседании конституционной комиссии. И молодежь, кстати, этим правом активно пользовалась, предлагала свои инициативы, идеи, часть из которых вошла в тот предложенный вариант изменений и дополнений.

Вопросов поступает много

- Минск, Крупки, Гомель, Борисов, Пинск - где только не побывали мы со своим активом в последнее время! Разные вопросы интересуют и, прежде всего, конечно, те гарантии, которые закреплены в Конституции, касающиеся поддержки молодых семей, в целом молодежи, начинающих специалистов. Ребята осознают, что государство и дальше будет подставлять им плечо, содействовать духовному, нравственному, интеллектуальному, физическому развитию. Поэтому наши юноши и девушки активно вовлечены в этот процесс и осознают свою роль в нем, - рассказывает Егор Макаревич.

В Витебске, к примеру, спрашивали про Всебелорусское народное собрание, про механизмы его формирования. Волнует молодежь и отказ Беларуси от стремления к нейтралитету.

- Объясняем, что в условиях нарастающей внешней угрозы в отношении Беларуси мы должны быть готовы обороняться, защищать свою родину. Это является конституционным долгом молодых людей. И в то же время Конституция подчеркивает, что мы не отказываемся от миролюбивости в нашей политике и исключаем агрессию со стороны своей страны, - уточняет председатель Молодежного парламента.

В одном из коллективов девушки-волонтеры интересовались социальными гарантиями для инвалидов. В новой Конституции появляются соответствующие дополнения, которые говорят о том, что государство обязуется заботиться о таких людях, гарантирует им равные возможности для обеспечения прав и свобод через создание доступной среды, улучшение качества жизни, активного включения в общественные процессы.

- Белорусская молодежь осознает, что данный проект - это действительно существенный шаг вперед. Мы не меняем запятые в документе, не преследуем некий скрытый умысел, как пытаются порой представить обновленную Конституцию наши "доброжелатели". Ни в коем случае! Президент очень правильно сказал: мы вносим изменения в Конституцию, чтобы страна развивалась. И задача стоит одна - написать, разработать и принять на референдуме Конституцию Беларуси будущего. Я уверен, что предложенный проект нашего Основного закона отвечает всем этим требованиям. Но финальную точку здесь поставит белорусский народ, который примет свое окончательное решение, придя на референдум, - резюмировал лидер Молодежного парламента.

Елена НИКОЛАЕВА,

газета "7 Дней".-0-

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