Председатель первички БСЖ: я лишь одна из миллионов голосующих, но вместе мы народ

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА /. Свою гражданскую позицию во время голосования выразила председатель первичной организации Белорусского союза женщин территориального центра социального обслуживания Вороновского района Гродненской области Вероника Велигор, сообщает корреспондент БЕЛТА. "Я голосую за будущее, основанное на незыблемых ценностях, присущих белорусскому народу, за мир, справедливое общество, - сказала она. - Я лишь одна из миллионов избирателей, но вместе мы народ". Представительница Белорусского союза женщин уверена: "Голос народа обязательно будет услышан на референдуме, который и определит наше будущее. Он станет основой для новых достижений". "Время пришло и задача каждого - стать частью истории, о которой еще будут писать в учебниках независимой и процветающей Беларуси", - подчеркнула Вероника Велигор. Она отметила важность того, чтобы наше государство было сильным, суверенным и строило свой собственный путь развития, в котором большое внимание уделяется социальной политике, в том числе вопросам семьи и материнства, традиционным ценностям.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!