В Минске назвали лауреатов премии "Медиаперсона года", организатором которой выступила "Комсомольская правда". В списке 25 награжденных – бизнесмены, деятели культуры и искусства, представители СМИ, руководители предприятий. Такое количество лауреатов неслучайно – в этом году белорусская "Комсомольская правда" отметила четвертьвековой юбилей.

Всего в церемонии участвовало более 200 гостей, при этом имена победителей до последнего держались в тайне. Награды получили представители самых разных профессий, благодаря которым, по версии медиахолдинга "Комсомольская правда", в 2019 году состоялись важные, яркие и наиболее обсуждаемые проекты и события.

Председатель правления банка ВТБ (Беларусь) Сергей Суслопаров стал лауреатом премии "Медиаперсона года" за ряд реализованных проектов в области корпоративной социальной ответственности. Изобразительный проект под открытым небом "Художник и город", генеральным партнером которого в 2019 году банк ВТБ выступил шестой год подряд, назван одним из главных медиасобытий года в сфере искусства.

В рамках выставки в этом году минчане и гости столицы стали участниками различных творческих акций: "Свободный мольберт", "Cinemascope" (кинопоказ под открытым небом), "Sound Minsk". Арт-галерея 6 сентября переехала в Брест: открытие выставки связано с празднованием тысячелетия города.

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