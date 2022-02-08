Председатель правления Белорусского фонда мира рассказал о целях сотрудничества с БПЦ

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Председатель правления Белорусского фонда мира Максим Мисько рассказал о сотрудничестве с Белорусской православной церковью, которое обсуждалось на встрече актива фонда с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сотрудничество Фонда мира с Белорусской православной церковью длится довольно давно, практически с момента основания нашего фонда. Сегодня мы собрались для подведения итогов совместной деятельности. На встречу с митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом всея Беларуси Вениамином были приглашены активисты Фонда мира со всех регионов нашей страны. Мы проведем награждение тех людей, которые активно участвовали в нашей работе. Кроме того, сегодня будет дан старт совместному проекту Фонда мира, Министерства образования Республики Беларусь и Белорусской православной церкви", - сообщил Максим Мисько.

Максим Мисько

Проект получил название "Мир в душе - мир в стране".

"Цель нашего совместного проекта - духовное, нравственное и патриотическое воспитание молодежи и ее приобщение к культурным и национальным традициям Беларуси. Всем белорусским школьникам будет дана возможность посредством поэзии, прозы и живописи раскрыть красоту белорусского народа, любовь к своей семье и малой родине, гордость за свою страну. Таким образом мы хотим приобщить нашу молодежь к традициям и культуре Беларуси", - заявил председатель правления.

"Итогом проекта станет издание трех книг. У нас уже был опыт издания подобной трилогии. Три года назад мы выпустили серию книг "Дети за мир", куда вошли лучшие сочинения, стихотворения и рисунки детей на тему "Счастье жить в мирной стране". Сейчас мы решили повторить этот опыт. Наша новая трилогия разойдется по всем библиотекам страны. Ее получат и все победители нашего конкурса. Презентация книг состоится 21 сентября в Международный день мира", - добавил в завершение Максим Мисько.-0-

Фото Павла Орловского