Председатель участковой комиссии написала заявление в милицию за оскорбление в соцсетях

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель участковой комиссии №25 Жлобина Галина Савкова написала заявление в милицию за оскорбление в свой адрес в социальных сетях, сообщает БЕЛТА.

Как рассказала наблюдатель на этом участке Ольга Карандеева, причиной травли председателя избирательной комиссии в интернете послужила ситуация, произошедшая в ходе досрочного голосования.

"Уже после закрытия на участок пришла женщина, которая без разрешения начала фотографировать. Естественно, председатель сделала ей замечание. Причем в абсолютно корректной форме, - рассказала Ольга Карандеева. - Женщина сразу же начала выяснять отношения на повышенных тонах, в оскорбительной, я бы даже сказала, в агрессивной форме. А затем рассказала об этой ситуации в одном из наших местных чатов. Следом посыпались очень неприятные комментарии с оскорблениями".

Галина Савкова по данному факту написала заявление в милицию.-0-