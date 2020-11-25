Председателем Белорусского союза журналистов переизбран Андрей Кривошеев

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем правления Белорусского союза журналистов во время XIV съезда БСЖ переизбран политический обозреватель Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Андрей Кривошеев, передает корреспондент БЕЛТА.

В работе съезда приняли участие делегаты, представляющие журналистское сообщество всех регионов страны, общественные и государственные деятели. На съезде были подняты наиболее актуальные вопросы развития средств массовой информации. Его лейтмотивом стала тема "Журналистика в эпоху новых медиа, пост-правды и фейк-ньюс".

БСЖ - творческая независимая общественная организация, объединяющая работников СМИ, первичные и областные журналистские организации Беларуси. Она ставит целью претворение в жизнь принципов свободы слова и печати, создание необходимых условий для функционирования СМИ в Беларуси.

Как отметил заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич, своей результативной работой Андрей Кривошеев заслужил того, чтобы возглавить Белорусский союз журналистов на новый срок. "Как мне кажется, он пользуется уважением у ветеранов журналистики. К нему тянется молодая поросль наших журналистов. Поэтому, я полагаю, что он будет достойным председателем достойного союза журналистов", - подчеркнул он.-0-