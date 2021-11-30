Председателем БРПО переизбрана Александра Гончарова

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации переизбрана Александра Гончарова. XXII Республиканский отчетно-выборный слет "БРПО - платформа возможностей" прошел сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместителем председателя ЦС БРПО переизбрана Юлия Шинкоренко.

Слет - это главное итоговое мероприятие за три года. Онлайн и офлайн он объединил порядка 180 делегатов - лидеров и активистов пионерского движения разного возраста из всех регионов страны. Во время мероприятия подведены итоги работы за 2018-2021 годы, принята концепция развития БРПО на пятилетку, избран новый состав Центрального совета и Центральной контрольно-ревизионной комиссии БРПО, презентован опыт работы областных советов организации.

Кроме того, состоялось награждение лучших педагогов, активистов и партнеров БРПО.

Республиканский отчетно-выборный слет - высший орган Белорусской республиканской пионерской организации.-0-