15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем Конференции католических епископов в Беларуси избран Олег Буткевич, занимавший пост Витебского епископа. В Минске состоялось пленарное заседание Конференции католических епископов в Беларуси (ККББ), приуроченное к 30-летию восстановления структур католической церкви в нашей стране. Такая информация размещена на сайте Минско-Могилевской архиепархии Римско-католического костела, сообщает БЕЛТА.

В заседании приняли участие все белорусские иерархи и апостольский нунций архиепископ Анте Йозич. "Главным пунктом повестки заседания стало избрание нового председателя. В результате голосования новым председателем Конференции католических епископов в Беларуси избран епископ Витебский Олег Буткевич", - говорится в сообщении.

Заместителем Буткевича в ККББ избран епископ Гродненский Александр Кашкевич, генеральным секретарем организации стал вспомогательный епископ Гродненской диоцезии Иосиф Станевский.

Участники заседания обсудили проведение Будславского феста в этом году. Решено, что традиционные торжества в Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской пройдут 2 и 3 июля в прошлогоднем формате, с соблюдением санитарных предписаний и без проведения организованных паломничеств. Желающие могут совершать паломничества в индивидуальном порядке.-0-